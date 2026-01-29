梁育誌姦殺馬國女大生逃死 鍾母千字文發聲：無法認同也無法接受

男子梁育誌性侵勒殺馬來西亞鍾姓女大生三度判死，高等法院高雄分院今更二審改判無期徒刑，褫奪公權終身。（資料照，本報合成）

性侵勒殺馬來西亞鍾姓女大生凶嫌梁育誌三度判死，高等法院高雄分院今更二審改判無期徒刑，鍾母今表示無法認同也無法接受，希望社會正視重大性侵殺人案件量刑標準，法院面對高度再犯風險與教化困難的專業鑑定時應更審慎評估，這不只是她個人的悲痛，而是制度必須正視的問題。

鍾女母親表示，更二審判決呈現價值判斷已經超出單一家庭所能承受範圍，攸關整個社會如何看待重大性侵殺人案件，以及司法制度如何回應極端暴力，她認為法院判決理由中，明確認定梁男事先選定偏僻地點、長時間觀察女學生夜間行徑、攜帶已打好「上吊結」麻繩作為犯案工具，並在前一次性侵未遂後，並未停止行為，反而升高犯罪強度，再度鎖定落單女學生下手；同時也認定，梁男以極端殘忍方式剝奪女兒生命，並於女兒瀕死狀態下施以性侵，造成女兒及家人「既深且鉅之痛苦」。

此外，凱旋醫院與嘉南療養院的專業評估均指出被告具有高度再犯風險，顯示梁男人格結構與行為模式並非短期可矯正，屬於教化困難對象，法院在明知上述專業鑑定結果情況下，仍以「長期監禁、輔以治療與教化，當可改善更生」作為量處無期徒刑、排除最嚴厲刑責的重要依據，這不免令人質疑：當專業醫療與矯治機構已明確指出再犯風險高、教化成效有限，司法卻仍以「可期待教化」作為理由，是否已將希望凌駕於風險評估之上？又是否因此，將社會安全與潛在被害者的風險，置於過於樂觀的假設之中？

尤其梁男已發生一次性侵未遂、卻未能阻止梁男升高暴力、最終奪命的情況下，這樣的再犯風險評估，本應被視為量刑時的重要警訊，而非被輕描淡寫地納入「仍可期待更生」結論之中；然而在已具體認定上述高度準備行為、反覆升高暴力，以及專業鑑定所示高度再犯風險的情況下，法院卻仍以「尚難認定事前預謀殺人」、「非情節最重大之罪」為由，排除死刑的適用。這不禁令人質疑：當一個人帶著打好上吊結麻繩，長時間埋伏、觀察女學生，且經專業評估顯示難以教化、再犯風險高，這樣的行為與人格危險性，究竟還欠缺哪些要素，才會被司法認定為最嚴重的犯罪？

她請社會一起思考的是：當一個人攜帶明確具致命風險的工具、選定犯罪地點、反覆鎖定特定對象，並在被害人反抗時選擇痛下殺手，且經專業評估顯示再犯風險偏高、教化困難，這樣的行為，是否真的仍不足以被視為「情節最重大」？如果連這樣的案件，都被認為尚未達到最嚴重的程度，那麼，法律對於保護社會、預防再犯所要傳達的界線，究竟在哪裡？

她並非要求司法迎合情緒，也不是否認梁男依法受審權利，她所質疑的是現行制度在量刑判斷上，是否一方面承認犯罪行為的極端殘忍與高度風險，另一方面卻在面對專業鑑定指出再犯可能性時，仍過度依賴抽象的教化期待，而未能將社會安全與潛在被害者的保護，置於同等重要的位置。對於被害者家屬而言，這樣的判決不只是法律結果，而是一個訊號—彷彿在告訴大家，即使付出一條生命，即使過程如此殘酷，即使專業評估已示警再犯風險，只要仍被認定「尚可教化」，仍可能被視為制度所能承受的代價。

她希望社會正視在重大性侵殺人案件中，現行量刑標準是否已經出現落差？法院在面對高度再犯風險與教化困難的專業鑑定時，是否需要更審慎、更具體地說明，為何仍選擇相信教化而非防範？被害者與家屬的痛苦與社會安全，是否真的在量刑中被實質地看見與回應？她不希望再有任何一位母親，必須在判決書中，一邊讀著對犯罪殘忍的詳盡描述，一邊卻被告知，這樣的案件仍不足以被視為最嚴重。

