機車雙載逆向還闖平交道 差10秒火車到！

雙載的機車行經永康烏水橋平交道時，遮斷器已完全放下，騎士仍闖過平交道。（讀者提供）

台南市永康區烏水橋平交道，今（29）日上午上班尖鋒時段，1輛雙載的機車無視平交道遮斷器柵欄已經放下，強行闖越平交道，揚長而去，相差約10秒，一列即將入站的區間車隨即就到，讓旁人驚呼「太危險！根本是用生命在闖平交道」，警方將尋找該機車騎士，依法開罰。

今天上午7時32分，1輛雙載的機車從省道台1線台南永康路段，逆向轉入永康龍橋街，當時平交道閃光號誌及警鈴均已響起，且遮斷器也已經完全放下，行駛至該地的其他汽機車均停下等候，該輛機車卻持續行進，閃過雙向的遮斷器，逕直闖過平交道後離去，僅約10秒之後，區間車即駛過該平交道，相當驚險。

當地居民表示，該路段平時上下班尖鋒時段車流量相當大，提醒用路人遵守交通號誌，不要闖平交道，以維護安全。

根據《道路交通管理處罰條例》規定，駕車在鐵路平交道「不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越有下列情形之一者，處新台幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

