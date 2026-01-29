為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    基隆殉職小隊長遺孀發聲明 籲防詐騙募款、護隱私

    2026/01/29 16:30 記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導
    基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，21日深夜在樂利三街民宅火警中，捨身救人殉職。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，21日深夜在樂利三街民宅火警中，捨身救人殉職。詹能傑遺孀今（29）日發聲明強調，目前並未成立任何捐款專戶，亦未授權任何人代為募款，呼籲社會大眾切勿受騙，並希望能保護孩子隱私。

    本月21日深夜，詹能傑執行搜救任務時，三度闖入雜物堆積的火場，脫下自身面罩救助受困羅姓女住戶，最終與羅女雙雙不治。內政部長劉世芳23日前往詹能傑靈堂弔唁時曾痛批，有不法分子冒用家屬名義進行不當批評、甚至發起募款的假訊息，譴責「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，更是對台灣社會良善力量的公然挑戰｣。

    詹能傑的家屬23日在基隆市南榮路梵宇天閣設置靈堂後，湧入各界關懷，家屬預定於2月3日舉行公祭。

    詹妻聲明指出，感謝社會各界對我先生的關懷與致意。家屬在此鄭重說明：目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，亦未授權任何人代為募款。此聲明主要是為避免社會大眾的善意遭有心人士利用，同時也希望保護孩子，避免受到不必要的關注與影響。再次感謝大家的關心與祝福，家屬銘感於心。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詹能傑遺孀今（29）日發聲明強調，目前並未成立任何捐款專戶，亦未授權任何人代為募款，呼籲社會大眾切勿受騙，並希望能保護孩子隱私。（記者吳昇儒翻攝）

