空拍投毒男神隱 姊姊不忍了怒轟：讓壓力落在老母親身上

宜蘭張美阿嬤農場負責人王姮月今天受訪，痛批弟弟王逢昇事發後躲起來，讓輿論壓力落在老母親張美身上。（讀者提供）

宜蘭縣三星鄉張美阿嬤農場創辦人張美的兒子王逢昇涉嫌用空拍機投毒案，農場昨天發聲明切割被網友罵翻。農場負責人、張美女兒王姮月今天（29日）現身受訪，痛批弟弟王逢昇事發後躲起來不解釋，讓輿論壓力落在76歲母親身上，不知王逢昇作何感想。

2023年6月間，王逢昇在張美阿嬤農場任職期間，疑不滿員工跳槽，涉嫌3度操控空拍機，到鄰近的冬山鄉星夢森林劇場投放毒餌，造成侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」、羊駝「多比」誤食死亡，檢察官最近依違反動保法、毀損罪起訴，向法院求處重刑。

請繼續往下閱讀...

王逢昇後來離開張美阿嬤農場另立門戶，傳出在附近開設樹懶餐廳（萌寵農場）。王男被起訴消息傳開來，引發軒然大波，張美阿嬤農場、樹懶餐廳陸續發聲明切割，但許多網友不買單，紛紛上農場粉專留言痛罵。

張美阿嬤農場王姮月受訪時說，王逢昇是她的弟弟，過去在農場職期間，行事作風屢屢爆出爭議，2年多前，檢察官到農場搜索，她才知道「王先生」涉及空拍機投毒案，確屬個人行為。

王姮月說，投毒案浮上檯面後，媽媽張美的電話響個不停，承受外界輿論壓力，但王逢昇至今躲在後面不做解釋，她要呼籲弟弟，「你對媽媽予取予求，媽媽當初怎麼幫你的，現在造成這麼多傷害，所有壓力都在媽媽身上，你做何感想」？

王姮月說，張美阿嬤農場是她跟媽媽共同成立，雖然歷經此次重大風暴，她仍把這個品牌繼續做下去。

宜蘭張美阿嬤農場的可愛水豚君。（讀者提供）

宜蘭冬山鄉星夢森林劇場被毒死的山羊，經解剖採樣化驗，查出中毒死亡。（翻攝資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法