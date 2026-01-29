為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    神秘高牆未來信件計畫 澎湖監獄攜手澎湖郵局推動

    2026/01/29 16:45 記者劉禹慶／澎湖報導
    神秘高牆未來信件計畫，在收容人共同見證下正式啟動。（澎湖監獄提供）

    神秘高牆未來信件計畫，在收容人共同見證下正式啟動。（澎湖監獄提供）

    法務部矯正署澎湖監獄為深化受刑人教化輔導內涵，協助其培養自我反思與自我覺察能力，與中華郵政股份有限公司展開合作，推動「信予未來 從心開始」合作計畫；澎湖監獄典獄長曾至勳與澎湖郵局局長蔡南德共同簽署合作備忘錄，並於收容人見證下，一起主持未來信件郵筒的開啟儀式，這象徵著透過書信傳遞，協助收容人反思自我、自我改變，並建立與外界良善互動的橋梁。

    澎湖監獄典獄長曾至勲表示，「信予未來 從心開始」活動係引導受刑人書寫一封給未來自己的信，讓此信成為時間見證下的自我承諾，在關鍵時刻提醒自己，信件將由中華郵政於約定期限後寄出，亦即把反思留下，把期待寄出，讓改變不只停留在當下時光，而能在未來某一天，再次被自己親手打開。

    澎湖郵局長蔡南德表示，未來郵件可寫信給15天至30年後的自己或家人，把現在的期許和祝福，透過中華郵政百年企業，傳遞到未來收件，非常具有意義。這次承蒙矯正署澎湖監獄曾典獄長支持，共同簽下合作備忘錄，讓受刑人寫下自我期許，在服刑的日子裡，都有一個持續的信念陪伴著，更生之後能夠更正向面對自己的人生。

    另外澎湖郵局更推出未來郵件特別處理費和保管費5折優惠，讓收容人能在優惠期間，給未來的自己和家人一份別具意義的禮物。

    澎湖監獄與澎湖郵局攜手，推出未來郵件計畫。（澎湖監獄提供）

    澎湖監獄與澎湖郵局攜手，推出未來郵件計畫。（澎湖監獄提供）

