    首頁 > 社會

    女法官霸凌女書記官 自家法官判賠10萬元

    2026/01/29 15:39 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄地院某女法官被控職場霸凌女書記官，自家法官判女法官應賠10萬元。（記者黃佳琳攝）

    高雄地院某女法官被控職場霸凌女書記官，自家法官判女法官應賠10萬元。（記者黃佳琳攝）

    高雄地方法院某女法官被女書記官投訴職場霸凌，高雄地院調查後認定構成霸凌行為，女書記官根據調查報告提出刑、民事告訴，刑事部分尚未偵結，但民事部分已做出判決，雄院法官判女法官應賠10萬元。

    據了解，女法官和女書記官都是個性比較敏感的人，兩人在工作上的表現都很優秀，但就是個性相處不來，女書記官前年調來高雄地院服務後，被分派到女法官底下工作，兩人因工作上數次發生摩擦，導致一直覺得受到來自上級的壓迫，因此前年11月蒐集相關事證後，向院內提出職場霸凌申訴。

    高雄地院成立調查小組，發現女法官確實在言論上有不妥之處，因此做出霸凌成立的結論，並依規定將女法官送司法院完成懲戒；女書記官則拿著霸凌成立的調查報告，向女法官提出妨害名譽的刑事告訴及民事侵權告訴。

    刑事部分，目前仍由高雄地檢署偵查中，民事部分，高雄地院法官根據自家調查報告，認定女法官在職場上以「枝微末節之事」對女書記官做出霸凌行為，依雙方身份、地位及經濟能力、加害程度等，判女法官應賠10萬元，可上訴。

