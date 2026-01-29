為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    蘆洲運將家暴案 社會局：過去互動不和睦已核發保護令

    2026/01/29 16:20 記者黃政嘉／新北報導
    新北市蘆洲驚傳魯莽運將林嫌持刀鋸子、鐵鎚砍傷前妻、女兒三人，警方趕抵逮人。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲今天凌晨驚傳家暴喋血，70歲計程車司機林翁與同住的前妻葉婦發生口角，林翁進而持鋸子、榔頭砍傷葉婦與2名女兒，警方訊後依家暴、殺人未遂、傷害送辦，並替2名女兒聲請保護令；新北市社會局指出，林翁子女們過去就因互動不和睦，前年7月獲核發通常保護令，有效期限2年，如今再度發生暴力衝突，後續將視家屬需求提供庇護安置與其他相關協助。

    新北市社會局表示，此案林翁與前妻及子女們互動狀況不和睦，經新北市跨單位介入協助後，於2024年4月法院核發暫時保護令，禁止施暴、禁止騷擾；2024年7月獲核發通常保護令，有效期限為2年，並要求加害人完成處遇計畫，於2024年8月至去年7月完成認知輔導教育共24週。

    社會局指出，自2024年3月起至去年底，林翁未再發生暴力衝突且未有違反保護令紀錄，期間心理師及社工持續關懷服務，協助案家正向互動及安全維護，惟此次砍傷事件的發生，將視案家需求提供庇護安置、安全維護、法律扶助、醫療服務、經濟救助等協助。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

