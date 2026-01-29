被控參與詐團掩護還洩密 台南女律師一審無罪

何姓女律師被控涉參與詐團掩護洩密，去年檢方起訴求刑8年。但台南地院於29日下午以罪證不足判何女無罪。（資料照，記者王俊忠攝）

台南地檢署偵辦何姓女律師涉入詐團案，查出該詐團由莫姓、王姓男子主導，透過網路社群直播，誘使被害人誤信投資寶石能獲利、紛紛付款，事後鑑定那寶石只是「石英染色或灌膠製品」，何女被控幫詐團收款、辯護，還將成員偵查秘密洩漏給莫男，去年9月檢方起訴何女並求刑8年、併科罰金500萬元。今天下午，台南地院以罪證不足、判何女無罪；莫男應執行8年徒刑。

去年南檢依組織犯罪防制條例、刑法詐欺取財、洗錢防制法及刑法洩密等罪嫌，起訴何女等5名被告，除了何女被具體求刑；莫男也被求刑16年、併科1000萬罰金；王男求刑6年、併科100萬罰金。

請繼續往下閱讀...

檢方起訴指出，何姓女律師於2024年8月間起參與莫男、王男指揮的假買賣、假投資詐欺集團，該詐團透過臉書、抖音等網路社群媒體直播，以買賣或投資翡翠、玉石等原石或成品可以獲利，使被害人陷於錯誤而匯款或面交數萬元至數百萬元金錢，事後再以各種理由搪塞並斷絕聯繫，藉以獲取暴利。後來有被害人將購得的寶石送鑑定，發現並非寶石真品，而是石英染色或灌膠等情事才知受騙。受詐騙被害人至少10餘人，詐騙金額逾860萬元台幣（檢方仍持續追查共犯與被害人）。

檢方調查，何女擔任此詐團法律顧問，會致電被害人表明律師身分與誆稱寶石的真實性，且曾於2024年10月9日在其經營的法律事務所向被害人收取101萬元現金後，交給莫男指定的詐欺集團成員，何女拿到面交款的1萬元酬勞。

此詐團成員被警方查獲時均委任何女為辯護人，何女會將詐團成員所做供述及掌握到檢警偵辦方向及內容回報給莫男。南檢檢察官於2025年1月13日拘提王男到案，何女擔任王男的辯護人、知悉王男指證莫男為集團成員的偵查秘密，竟隨即洩漏此偵查秘密給莫男。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法