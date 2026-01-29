再爆毒殺動物王嫌黑歷史 姆士捲：偽裝警勒索、偷公司物品、欺負新人

案發後，獸醫團隊對死亡羊駝進行解剖，發現體內含有「托福松」劇毒。（資料照）

宜蘭縣發生全台首起空拍機投毒，涉案王男被證實為當地知名動物農場「張美阿嬤農場」負責人的小兒子王逢昇，犯案動機則是不滿員工離職後，跳槽至競爭農場。王男的黑歷史不斷被爆出，從做出活埋動物、攔路搶客等惡行，還做出偽裝警察去勒索地下錢莊，甚至在飯店任職期間，欺壓下屬、盜竊公司物品回家。

網紅「姆士捲」在臉書PO文表示，正當你以為劇情不能更誇張的時候，更精彩的就來了，用空拍機投毒的王嫌早在過去就前科累累，賭博偽造文書等一樣不缺，長期失業在家遊手好閒，異想天開偽裝成警察去勒索地下錢莊，然後笨到放人去籌錢，結果最後就被真的警察逮捕了，幸運也不幸，他有個很會賺錢卻也嚴重重男輕女的媽媽，在張美農場聲名大噪之後，寶貝兒子的惡行得到了更多的資源跟掩護，才一路演變到今天這個局面，很多人私訊爆料，他對待動物的非人道方式，看到真的火都上來，那已經是完全把動物當成工具，沒有用處就直接人工銷毀的程度，員工看不下去要離職，卻被他用更惡劣的方式報復，這種已經能威脅到社會安全的危險份子，據說黑白兩道都吃很開，才有辦法到現在才終於包不住火。

姆士捲在另一則貼文PO出網友私訊，私訊中聲稱王嫌以前在當廚房主管時，一天到晚看到王嫌欺負實習生，還會拿炒鍋砸、亂踹實習生一天到晚找外場工讀生麻煩，導致他這個外場主管要時常進廚房與王嫌互罵。

姆士捲在貼文中指出，鬼故事繼續，以下是夢到有人跟他說的，宜蘭空拍機投毒的王嫌，在媽媽的農場大紅大紫前曾經在宜蘭知名飯店任職，據說到現在還會到處跟人吹噓，但收到許多與他共事過的人透露，就是個社會公害，專門欺負下屬，還會偷公司的東西回家。

姆士捲呼籲，這邊也歡迎更多曾遭他毒手的朋友和業者，底下留言分享你的經歷，或是來他的夢裡訴苦喔。

