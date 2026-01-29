「剴剴案」訪視記載不實+1？ 居托中心1訪視員遭函送

前兒福聯盟社工陳尚潔（左）。（資料照）

台北市1歲10月男童「剴剴」前年被劉彩萱、劉若琳保母姊妹檔虐待致死，高等法院本月27日維持一審的量刑，判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑。檢方查出，時任兒福聯盟社工陳尚潔，未按月視訪卻撰寫不實工作紀錄，並在案發後修改紀錄以掩飾犯行，涉過失致死、偽造文書等罪嫌，另案起訴，台北地院今開庭，傳喚北市社會局婦幼科粘姓女科長作證，她證稱，台北市文山居家托育中心訪視員林心慈，也涉嫌偽造訪視時間記錄，北市政風處日前將林女函送台北地檢署偵辦。

粘姓科長在面對檢方詢問時表示，北市文山居托中心由婦幼科管理，其中心訪視員也須對剴剴進行訪視，依慣例每7日須上傳訪視紀錄，訪視員林心慈先前稱她訪視剴剴時，並沒有看到剴剴頭上有瘀青，但陳尚潔的訪視紀錄中卻記載剴剴頭上有瘀青，懷疑林女疑似偽造訪視紀錄；林女另也被查出疑似偽造訪視時間。市府已針對此事開過調查會議，交由北市政風處調查後，日前將林女函送北檢進一步偵辦。

請繼續往下閱讀...

林女上週曾以證人身分為陳尚潔案到台北地院作證，她證稱因為剴剴比較安靜，但據她觀察，還沒達到異常的程度，她還一度認為劉彩萱對待剴剴的態度「表現得很積極」。

法院原定今天也要由被告陳尚潔以證人身分作證，但她的律師聲請勘驗陳女的偵訊光碟，主張她在偵訊時疑遭不正訊問，須先勘驗釐清，再行作證；但蒞訴檢察官認為，偵訊光碟以譯文方式呈現即可還原真相，沒有勘驗必要。

審判長裁示，陳的律師無法釋明勘驗的待證事項與必要性，合議庭日後會在判決書說明對勘驗聲請的回應，訂2月23日提示證據、言詞辯論，並預留2月26日為預備庭。

北檢起訴指出，剴剴過世後，陳尚潔為了推卸責任、掩飾自己的訪視不實，於2023年12月24日剴剴被送醫救治時，向急診護理師謊稱剴剴的主要照顧者是外婆；又因擔心被發現訪視疏失，遂和兒福總督導等人成立「剴剴小天使」群組，告知大家不要通知外婆，以規避、拖延檢方調查，刻意隔絕家屬對剴剴的關懷與關切，導致家人未能及時發現剴剴受虐，事後並不斷增補、修改工作紀錄誤導辦案。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法