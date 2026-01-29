為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    討債討到變國文課？黑衣男撒「別在躲了」 民眾歪樓狂糾正

    2026/01/29 16:26 記者李文德／雲林報導
    黑衣男子29日中午在便當店前朝空中散紙條，在場民眾看傻了眼。（民眾提供）

    黑衣男子29日中午在便當店前朝空中散紙條，在場民眾看傻了眼。（民眾提供）

    雲林縣虎尾鎮有民眾昨（29）日中午出門買午餐，經過便當店，目睹一名男子手持一疊白紙，朝空中撒，高聲喊「快還錢」，紙張上寫著「別在躲了，欠錢遲早要還」。有民眾抓著錯字歪樓笑說，「是再啦」。警方說，已通知散發傳單涉嫌人到案說明，後續依法移送雲林地檢署偵辦。

    昨天中午約12點半，虎尾鎮一間便當店對面，有個男子身著黑色短上衣、灰色牛仔褲、臉上帶著口罩，抱著一箱紙箱打開，拿出一疊疊白紙朝便當店前空中撒，在場民眾看傻了眼。目擊民眾說，男子邊撒白紙，邊大喊「要還錢喔！快還錢喔！」看見男子越來 靠近自己，只好趕快離開。

    白紙上寫著「別在躲了，欠錢遲早要還」，紙條的「在」字正確來說應是「再」，不少民眾歪樓笑說，「是再啦！」

    業者今天出面說，男子是父親的債主，爸爸從事養殖業，但不幸經營失敗，欠下約600多萬債款跑路，所有家人、親戚都聯繫不上。近年來，債主曾惡意在店門口前放置廣告車，誹謗債務是他所欠 ，甚至去年還在開店時派人來店裡潑污水，嚴重影響生意，員工怕到不敢上班。孩子在學校也被同學一直問，身心受創。債主多次登門騷擾，讓他們相當困擾與無奈。

    民眾認為，男子的行為影響不少路過用餐及通勤民眾，討債應循正當、理性的方式處理，不應打擾公共秩序。

    對此，虎尾警分局說，警方已通知散發傳單涉嫌人到案說明，後續依法移送雲林地檢署偵辦，呼籲民眾如有糾紛或債務爭議，應循合法管道理性處理，切勿以張貼傳單、言語恐嚇或其他不當方式解決，以免觸犯法律。

    不少民眾歪樓笑說，紙條上的「在」應為「再」，讓討債行為變成上國文課。（民眾提供）

    不少民眾歪樓笑說，紙條上的「在」應為「再」，讓討債行為變成上國文課。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播