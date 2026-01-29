討債討到變國文課？黑衣男撒「別在躲了」 民眾歪樓狂糾正

黑衣男子29日中午在便當店前朝空中散紙條，在場民眾看傻了眼。（民眾提供）

雲林縣虎尾鎮有民眾昨（29）日中午出門買午餐，經過便當店，目睹一名男子手持一疊白紙，朝空中撒，高聲喊「快還錢」，紙張上寫著「別在躲了，欠錢遲早要還」。有民眾抓著錯字歪樓笑說，「是再啦」。警方說，已通知散發傳單涉嫌人到案說明，後續依法移送雲林地檢署偵辦。

昨天中午約12點半，虎尾鎮一間便當店對面，有個男子身著黑色短上衣、灰色牛仔褲、臉上帶著口罩，抱著一箱紙箱打開，拿出一疊疊白紙朝便當店前空中撒，在場民眾看傻了眼。目擊民眾說，男子邊撒白紙，邊大喊「要還錢喔！快還錢喔！」看見男子越來 靠近自己，只好趕快離開。

白紙上寫著「別在躲了，欠錢遲早要還」，紙條的「在」字正確來說應是「再」，不少民眾歪樓笑說，「是再啦！」

業者今天出面說，男子是父親的債主，爸爸從事養殖業，但不幸經營失敗，欠下約600多萬債款跑路，所有家人、親戚都聯繫不上。近年來，債主曾惡意在店門口前放置廣告車，誹謗債務是他所欠 ，甚至去年還在開店時派人來店裡潑污水，嚴重影響生意，員工怕到不敢上班。孩子在學校也被同學一直問，身心受創。債主多次登門騷擾，讓他們相當困擾與無奈。

民眾認為，男子的行為影響不少路過用餐及通勤民眾，討債應循正當、理性的方式處理，不應打擾公共秩序。

對此，虎尾警分局說，警方已通知散發傳單涉嫌人到案說明，後續依法移送雲林地檢署偵辦，呼籲民眾如有糾紛或債務爭議，應循合法管道理性處理，切勿以張貼傳單、言語恐嚇或其他不當方式解決，以免觸犯法律。

不少民眾歪樓笑說，紙條上的「在」應為「再」，讓討債行為變成上國文課。（民眾提供）

