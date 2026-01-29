男傳訊妻子透露死意 警連夜以車追人尋獲時已不治

新北市1 名簡姓男昨晚駕車離家後向妻子傳送尋短訊息。警消接獲報案後立即展開協尋、搜救，今天凌晨在基隆河畔尋獲簡男送醫後仍不治。（記者林嘉東翻攝）

新北市1名簡姓男子，昨晚駕車離家後向妻子傳送尋短訊息。警消接獲報案後與時間賽跑，以車追人，透過車牌辨識追蹤簡男行蹤，今（29）日凌晨在基隆河畔尋獲簡男後，趕緊將他送醫急救，仍於急救後1小時不治。

昨日晚間9時許，瑞芳警分局接獲一名女子焦急報案，稱其丈夫簡男駕車出門後，傳來意圖尋短的訊息，隨後失去聯繫。警方不敢大意，火速透過車牌辨識追蹤，發現簡男車輛最後出現在基隆河沿岸，遂同步通報消防局第六救災救護大隊瑞芳分隊支援，展開徹夜搜救。

請繼續往下閱讀...

今天凌晨1時許，搜救人員於基隆河安德宮往大寮方向約20公尺處河畔尋獲簡男時，已失去生命跡象（OHCA），趕緊將他送往瑞芳礦工醫院急救，仍於凌晨2時許不治。

據悉，簡男酒後曾向妻子承受不小的壓力，感嘆工作狀況不佳，而簡妻在丈夫遺體被尋獲後返回家中，竟發現丈夫出門前就已留下的一封遺書。警方將報請檢方相驗釐清死因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法