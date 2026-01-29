為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男傳訊妻子透露死意 警連夜以車追人尋獲時已不治

    2026/01/29 15:11 記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導
    新北市1 名簡姓男昨晚駕車離家後向妻子傳送尋短訊息。警消接獲報案後立即展開協尋、搜救，今天凌晨在基隆河畔尋獲簡男送醫後仍不治。（記者林嘉東翻攝）

    新北市1 名簡姓男昨晚駕車離家後向妻子傳送尋短訊息。警消接獲報案後立即展開協尋、搜救，今天凌晨在基隆河畔尋獲簡男送醫後仍不治。（記者林嘉東翻攝）

    新北市1名簡姓男子，昨晚駕車離家後向妻子傳送尋短訊息。警消接獲報案後與時間賽跑，以車追人，透過車牌辨識追蹤簡男行蹤，今（29）日凌晨在基隆河畔尋獲簡男後，趕緊將他送醫急救，仍於急救後1小時不治。

    昨日晚間9時許，瑞芳警分局接獲一名女子焦急報案，稱其丈夫簡男駕車出門後，傳來意圖尋短的訊息，隨後失去聯繫。警方不敢大意，火速透過車牌辨識追蹤，發現簡男車輛最後出現在基隆河沿岸，遂同步通報消防局第六救災救護大隊瑞芳分隊支援，展開徹夜搜救。

    今天凌晨1時許，搜救人員於基隆河安德宮往大寮方向約20公尺處河畔尋獲簡男時，已失去生命跡象（OHCA），趕緊將他送往瑞芳礦工醫院急救，仍於凌晨2時許不治。

    據悉，簡男酒後曾向妻子承受不小的壓力，感嘆工作狀況不佳，而簡妻在丈夫遺體被尋獲後返回家中，竟發現丈夫出門前就已留下的一封遺書。警方將報請檢方相驗釐清死因。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播