宜蘭冬山路口救護車與休旅車相撞 另派救護車送5傷患就醫

宜蘭冬山鄉冬山路三段及冬山路五段路口，昨晚發生載送傷患就醫的救護車（右）與休旅車（左）相撞車禍。（圖由警方提供）

宜蘭縣冬山鄉冬山路三段及冬山路五段路口，發生載送傷患就醫的救護車與休旅車相撞車禍，造成救護車駕駛、隨車救護員、病患家屬、休旅車駕駛等4人受傷，消防局另派救護車將4名傷者及救護車所載名傷患共5人送醫，所幸傷勢無大礙。

羅東警分局今天（29日）指出，昨晚6點50分，59歲林姓消防員駕駛救護車，搭載1名傷患就醫，車上另有2名隨車救護員、1名傷患家屬，救護車沿著冬山路三段往羅東聖母醫院方向行駛，行經事故地點遇上紅燈，鳴笛穿越路口時，撞上冬山路五段往純精路一段行駛，67歲吳姓男子駕駛的休旅車。

事發後，休旅車車頭全毀，吳姓駕駛受傷，救護車方面，開車的林姓消防員、1名隨車救護員、傷患家屬等3人也有輕微傷勢，車上傷患未受波及，消防局獲報後另派救護車到場，把受傷4人連同傷患合計5人送醫救治。

警方初步調查，事發當下，休旅車綠燈直行，救護車穿越紅燈路口時有開警示燈及警報器，雙方駕駛經過酒測均無酒精反應，肇事原因尚待調查釐清。

羅東警分局呼籲駕駛人途經路口應減速慢行，若發現救護車、消防車等特種車輛鳴笛聲時，應立即避讓，切勿搶快阻擋救護動線。

事發當下，林姓消防員駕駛救護車搭載1名傷患就醫，車上另有2名隨車救護員、1名傷患家屬。（圖由警方提供）

