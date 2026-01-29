為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    搭高鐵商務艙被踢椅背嗆「信不信我宰了你」 男子下場慘了

    2026/01/29 13:57 記者陳建志／台中報導
    劉姓男子搭高鐵不滿後方陳姓民眾小孩持續踢椅背，對陳民嗆：「信不信我宰了你」，台中地院依恐嚇危害安全罪，判處拘役20日。（記者陳建志攝）

    劉姓男子搭高鐵不滿後方陳姓民眾小孩持續踢椅背，對陳民嗆：「信不信我宰了你」，台中地院依恐嚇危害安全罪，判處拘役20日。（記者陳建志攝）

    一名劉姓男子，去年8月帶母親搭高鐵商務艙，因不滿後方陳姓民眾的小孩，不斷踢擊其椅背而起爭執，轉頭向陳民恫稱：「信不信我宰了你」，陳民報警處理，劉男辯稱只是想制止後方小孩行為所說的氣話，不是針對任何人，不過台中地院法官不採信，依恐嚇危害安全罪，判處拘役20日，可上訴。

    中檢起訴指稱，劉姓男子去年8月29日下午1點17分，搭乘高鐵公司825車次南下列車，乘坐在第6節車廂，因不滿後座陳姓民眾與其同行的孩童不斷踢擊其椅背而起爭執，轉頭向陳民恫稱：「信不信我宰了你」，陳民不滿因此報警。

    劉男在警方調查時表示，他帶媽媽出來玩，買比較貴的商務艙，卻被後座的孩童踢椅背，家長還放任不管，縱容小孩太離譜，只是想制止後方小孩行為所說的氣話，不是針對任何人，也沒做出任何肢體動作或暴力行為。

    台中地院認為，依劉男智識經驗，應知其稱「信不信我宰了你」言語涵義顯屬恫嚇被害人，欲為不利之意，客觀上足使對方心生畏懼，認為他主觀上具有恐嚇危害他人之意。

    法官認為，搭乘大眾運輸工具，若認為乘客有縱容孩童的不當行為，僅需尋求隨車服務人員或列車長協助處理即可解決問題，卻因未如己意即以出言恫嚇陳姓民眾，所為應受責難，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播