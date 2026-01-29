為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    吸金案主嫌名下BMW740LI豪車2/2開拍！ 詳情看這裡

    2026/01/29 14:06 記者王定傳、吳昇儒／新北報導
    待拍車輛狀況尚屬良好。（行政執行署新北分署提供）

    待拍車輛狀況尚屬良好。（行政執行署新北分署提供）

    新北地檢署偵辦一名張姓被告涉嫌違反保險法之吸金及詐欺等刑事案件時，認為登記於其名下的BMW740LI豪車為犯罪所得，進而查扣。為避免該車輛因久置而耗損其性能及貶值，維護被害人求償權益，將委託行政執行署新北分署進行拍賣。該車車齡7年，外觀及內裝維護情形尚屬良好，無明顯損傷，將2月2日上午10時開拍。

    新北分署表示，該車型式為740LI SEDAN黑色，2019年出廠，排氣量2998cc，里程數僅7萬8628公里，外觀及內裝維護情形尚屬良好，無明顯損傷，附鑰匙1副；但該車因違反道路交通管理處罰條例遭吊扣牌照至115年2月21日止，仍可發動及行駛。

    另滯納使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等約12萬元，均應由拍定人自行處理及負擔，另須負擔鑑價費用2400元。

    新北分署指出，本次拍賣定有底價，底價不公開，以出價最高，且達到底價者得標，如出價未達底價者，經檢察官及被告當場同意時，亦得拍定。該車停放在新北分署地下4樓V7停車格，拍賣當日上午9時起至9時40分開放供民眾現場賞車，檢視車況。

    該車型式為740LI SEDAN黑色，2019年出廠，排氣量2998cc。（行政執行署新北分署提供）

    該車型式為740LI SEDAN黑色，2019年出廠，排氣量2998cc。（行政執行署新北分署提供）

