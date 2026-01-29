為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    誇張！宜蘭警察偽造敘獎還違法查個資 疑涉貪羈押禁見

    2026/01/29 13:33 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭傳員警偽造文書還幫查個資 ，涉貪污遭羈押禁見。（記者王峻祺攝）

    宜蘭傳員警偽造文書還幫查個資 ，涉貪污遭羈押禁見。（記者王峻祺攝）

    宜蘭警界又傳風紀案！繼前天督察員發生婚外情遭爆料後，宜蘭警分局又傳出46歲張姓員警，涉嫌偽造文書申報獎勵金遭法辦，檢方追查後再發現，張員竟還違法幫民眾查詢特定對象個資，疑有金錢對價等涉貪情事，昨依違反偽造文書及個人資料保護法，向宜蘭地院聲押獲准。

    46歲張姓員警被發現自2024年起，經常以查獲通緝犯等理由申報嘉獎或請領獎金，因次數過於頻繁，被督察政風單位列入自清自檢專案重點名單，宜蘭警分局更下令限制吳員使用電腦查詢權限「示警」，但吳員仍不收手。

    去年11月張員又以自己策動通緝犯投案，卻用主動查緝逮人為由敘獎，還在獎懲申請資料蓋同事的章，將嘉獎報給同事，分局督察組發現偽造文書，主動向上陳報到警政署調查，警政署政風室昨天會同縣警局督察科展開搜索，因掌握涉嫌偽造文書申報獎勵金等證據，訊後移送宜蘭地檢署。

    檢方複訊後進一步追查發現，張員更透過警用「小電腦」違法幫民眾查尋特定對象個資，疑有金錢對價等涉貪詐欺情事，昨晚依違反偽造文書及個人資料保護法，向法院聲請羈押，因有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，法院深夜裁定羈押禁見。

    據了解，張員多次為自己請領抓到通緝犯績效獎勵及獎金，還偽造獎勵給同事，在外交友複雜。檢警調查，張員辦公室電腦被限制部分權限，不排除是利用警用「小電腦」使用公務帳號登入，再違法查詢特定對象個人資料後交付他人，是否涉及貪污等金錢交換利益將是後續調查重點。

