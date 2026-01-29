蘆洲傳家暴喋血！ 運將持鋸子榔頭砍前妻與2女兒

新北市蘆洲驚傳魯莽運將林嫌持鋸子、鐵鎚砍傷前妻、女兒共3人，警方趕抵逮人。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲今天凌晨驚傳家暴喋血，長安街一處民宅傳出叫罵、尖叫聲，鄰居連忙報警，警方到場，逞凶的林姓計程車運將持鋸子、榔頭追打前妻、兩名女兒，造成住處、屋外路面都血跡斑斑，警方將林嫌壓制上銬，將母女3人送醫，訊後依家暴、殺人未遂、傷害送辦，替兩名女兒聲請保護令，檢方也建請法院聲押。

據了解，這起殺人未遂案發生在今天凌晨0時許，蘆洲區長安街23巷內，居民報案一名男子持武器追砍3女，警快打部隊趕抵，壓制行兇的林嫌，查扣鐵鎚、鋸子等凶器；初步了解為70歲計程車司機林翁與前妻葉婦去年4月離婚後仍同住，今天凌晨發生激烈口角，林男持凶器追打妻子，48歲大女兒及45歲三女兒勸架，也遭狠父追砍受傷。

警方勘驗現場，發現葉婦及兩位女兒都受傷流血，所幸意識清楚。

據了解，林嫌被逮後，直說不後悔，警方查出林嫌開計程車為業，2年前也因家暴妻子，林妻向法院聲請保護令，去年4月跟妻子離婚仍同住，警方緊急為遭打傷流血的兩名女兒聲請緊急保護令。

鄰居透露，兩夫妻看來感情不錯，未料發生悲劇，警方也通報高風險家庭列管。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

