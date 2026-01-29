竹聯幫弘仁會幹部利用假投資APP騙上億元 女畫家損失逾1700萬

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲潘男為首的詐騙集團。（民眾提供）

竹聯幫弘仁會幹部潘姓男子籌組詐騙集團，他鎖定沒有前科的8+9屁孩當車手，再找人幫他研發假投資APP「TradeGO」，透過社群媒體大量下廣告，吸引民眾投資，詐騙金額突破1億元，其中一名女畫家損失超過1700萬元，檢警循線破獲逮捕潘男共20人到案，訊後依詐欺等罪移請台南地檢署偵辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心表示，有民眾報案指稱，詐騙集團在臉書和「TikTok（抖音）」等社群媒體投放假投資廣告，他們加入群組並下載「TradeGO」（泰瑞狗）APP後，依指示把錢滙人APP帳戶後開始投資股票，他們看著投資有賺錢，便再加碼持續投入金錢，沒想到想要獲利了結卻一直無法出金，才驚覺受騙上當。

警方獲報後展開追查，陸續在台南、高雄兩地逮捕潘姓主嫌（31歲）共20人到案，檢警發現，潘男等人利用掌控APP後臺權限，隨意竄改獲利數據營造高報酬假象，誘使被害人誤信獲利而持續投入鉅資，初估至少20人受害，損失金額超過1億元，其中一名女畫家受傷最重，損失超過1千7百萬元。

檢警另發現，潘嫌等人刻意收羅涉世未深、沒有前科的宮廟8+9入夥當車手，還有部分車手是未成年，利用新人設下偵查斷點，以規避溯源偵查，但仍被檢警突破；潘嫌等人被依詐欺罪移送台南地檢署後，潘嫌3人遭羈押，其餘人則交保候傳。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

