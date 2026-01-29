為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國漁工私自登岸買藥 騎車逆向露餡被逮

    2026/01/29 13:45 記者林嘉東報導／基隆報導
    中國籍陳姓漁工去年偷溜上岸，騎車買藥時違規逆向，被基隆警方查獲。基隆地檢署偵結將陳依違反入出國移民法起訴。（記者林嘉東攝）

    1名受僱於我國漁船的中國籍陳姓漁工去年偷溜上岸，騎車買藥時違規逆向，被基隆警方查獲。基隆地檢署調查認定，陳私自登岸，未取得入境許可，將陳男依違反入出國移民法起訴。

    檢方調查，46歲中國籍漁工陳男明知其身分僅能隨船作業，若無取得內政部移民署核發的入境許可或臨時登岸許可證，不得進入我國境內，去年10月16日下午5時許，陳男疑因身體不適需購買藥物，竟心存僥倖，自基隆市中正區正濱漁港私自離船登岸。

    陳男上岸後，騎乘一部普通機車，欲前往基隆市中心區域尋找藥局，晚間6時23分，陳男騎經仁愛區孝二路時，因路況不熟且貪圖方便，在孝二路94號前逆向行駛。轄區忠二路派出所員警見狀上前攔停，原欲針對交通違規進行告發，但在盤查身分過程中，發現陳男應答口音異樣，且無法出示身分證明文件，進一步查證後確認陳為非法登岸的中國籍漁工。

    檢方調查時，陳供稱，他是因為急需藥物才會冒險上岸，因不熟悉台灣交通法規，逆向行駛引起警察注意。檢方認定，陳私自登岸，未取得入境許可，依違反入出國移民法將他起訴。

