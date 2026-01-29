書本造型空盒藏18包搖頭丸 雲檢破獲今偵結起訴

36歲曾男從法國購入毛重7.5公斤俗稱「搖頭丸」的二級毒品MDMA，去年9月更將約4.6公斤約18包毒品以3個書本造型空盒藏匿毒品，今偵查終結提起公訴。（圖由雲林地檢署提供）

雲林地檢署日前偵辦毒品輸入案，36歲曾男從法國購入毛重7.5公斤俗稱「搖頭丸」的二級毒品MDMA，去年9月更將約4.6公斤、18包搖頭丸以3個書本造型空盒藏匿毒品，雲林地檢署今（29）日偵查終結，依毒品危害防制條例等罪提起公訴。

檢方查出，曾男去年9月期間與真實姓名、年籍不詳、綽號「阿樂」的成年男子，共同運輸二級毒品，9月26日從法國購買7.45公斤的搖頭丸，並計劃運輸到台。

檢方指出，為藏匿毒品，曾嫌等人將該毒品夾帶於書本造型空盒3個內，偽裝成一般包裹，利用不知情的貨運郵務人員運輸、私運入境，10月3日出面領取包裹時，由雲林地檢署檢察官蔡少勳檢察官指揮法務部調查局雲林縣調查站及雲林縣警察局等人當場逮捕，並現場查扣書本造型空盒內共18包MDMA，驗餘淨重4.61公斤，純質淨重3.26公斤。

檢方表示，曾嫌購入毒品未流入市面，全案偵查終結，依涉犯毒品危害防制條例第4條第2項運輸第二級毒品罪，及懲治走私條例第2條第1項私運管制物品進口罪嫌，依法提起公訴。

檢方強調，不法分子刻意以書本造型包裝掩飾毒品，企圖規避查緝，顯示毒品犯罪手法日益翻新，對社會治安及國人身心健康危害甚鉅，將持續結合警、調及關務等機關力量，強化跨機關合作，嚴正查緝各類毒品犯罪，並依法從嚴究辦，以維護社會安全與國境防線。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

36歲曾男從法國購入毛重7.5公斤俗稱「搖頭丸」的二級毒品MDMA，去年9月更將約4.6公斤約18包毒品以3個書本造型空盒藏匿毒品，今偵查終結提起公訴。（圖由雲林地檢署提供）

