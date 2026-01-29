為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    嘉縣某公司險遭商業電子郵件詐騙3370萬 會計起疑報警攔阻追查

    2026/01/29 13:06 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣警察局長古瑞麟（右五）今開記者會宣導防詐。（記者王善嬿攝）

    年關將近，詐騙集團蠢蠢欲動，嘉義縣一間從事體育用品製造、批發公司，遭詐騙集團駭客盯上，假冒老闆姓名寄電子郵件成立公司群組，邀請公司會計加入，再以接到大訂單要求會計匯款公司的美金、台幣給外國銀行，因金額幾乎是全公司財產，會計機警察覺有異，報警確認是詐騙未匯款，攔阻共3370萬餘元，嘉縣警方受理報案，正依照電子郵件網址、LINE群組IP循線追查中。

    嘉縣警局日前還偵破投資短劇影視版權詐財案，民眾報案稱透過影音平台「抖音」交友，認識暱稱「Henry」、「陳玉書」網友，聲稱投資風華短劇影視版權可獲利，該民眾依照詐騙集團指示匯款1次、由詐騙集團外派專員車手面交2次，共投入168萬元台幣，後續又要該民眾再投入60萬元，民眾驚覺有異報警求助，經實施誘捕偵查，與詐團相約面交60萬元，待車手出現時，在周邊埋伏刑警幹員一湧而上逮捕車手，查扣假證件、收據、手機、高鐵票、3700元現金等證物，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，建請羈押。

    嘉縣警局長古瑞麟表示，商業電子郵件詐騙近日猖獗，提醒民眾注意電子郵件網址是否有誤，且如有老闆、高層主管傳簡訊，公司員工最好再三查證。

    古瑞麟說，去年8至12月詐財件數、財損金額與2024年同期相比，減少173件、財損減少3.2億餘元。統計分析受害民眾年齡層，20到39歲大學生、青年族群易受網路購物詐騙、色情應召詐財被騙，將分案分眾加強宣導、避免民眾財物受損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警局偵破短影音版權投資詐騙案，逮獲車手送辦。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣警局宣導商業電子郵件詐騙手法，避免公司財產不保。（嘉義縣警察局提供）

