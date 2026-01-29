姊妹遭阿公性侵逾1年！揭發竟遭親族施壓 當庭痛訴「快抓去關」

阿公對2孫女施暴行，被判8年10月徒刑。（資料照）

彰化縣一名阿公，對2名同住在一起、未滿14歲的孫女，連續性侵、猥褻長達1年多，因其中一名孫女受不了，向老師報告，經過社工調查才揭發此案！阿公矢口否認犯行，只說「睡覺時，不小心碰到身體」，但法官認定其犯行明確，合併應執行有期徒刑8年10月。

判決書指出，阿公利用2孫女對性知識懵懂、個性隱忍等情況，營造其難以抗拒的環境。在自家住處房間內，對其強制性交共7次；另有一次在彰化某高速公路橋下，性侵得逞，總計強制性交犯行達8次，另有多次猥褻。

2名孫女出身破碎的家庭，父親經常對媽媽家暴，後來父親過世，媽媽繼續跟阿公、阿媽同住，因為2女年紀小，晚上跟阿公、阿媽睡在同一張床。

阿公從孫女就讀國小的時候，就利用晚間睡同床的機會，先對妹妹摸胸，妹妹被嚇醒，阿公還用手繼續抓捏其胸部，後來用手拍掉阿公的手才停止。阿公後來更變本加厲對2孫女指侵及性交。

2孫女都到庭具體陳述自己被阿公猥褻、性侵的經過，也都希望阿公儘快入獄服刑。但這是一個「大家庭」，許多親屬都同住一起，2姊妹揭發阿公的惡行卻不為家族親人接受。阿公、阿嬤及整個家族都對2姊妹施壓，要求和解，2姊妹不為所動，她們向法官說，受到很大的親族壓力，「那個家，到底還是不是以前那個家」，但她們仍希望阿公儘快入監服刑。

阿公則辯稱，他跟孫女同床共眠，可能是自己睡夢中翻身「不小心摸到」她們的胸部，並非故意。其辯護律師也主張，當時床上尚有其他家人，被告不可能在這種情境下故意侵犯孫女。

法官指出，告訴人身為被告的孫女，並無誣陷祖父之必要，且在警詢、偵查中證述明確，詳細描述凌晨感覺胸部遭摸而驚醒，並看見被告閉眼犯案的過程。檢察官痛斥被告身為祖父，本應保護孫女，卻為滿足私慾，利用親權地位犯案，惡性重大。根據社工輔導報告顯示，2姊妹因本案承受嚴重創傷，不僅需長期諮商，更因揭露事件後遭祖母敵視，請求從重量刑。法官審酌其造成無法彌補的傷害、犯後僅部分坦承，就8次強制性交各判刑7年6月，1次乘機猥褻判刑10月，應執行刑8年10月。全案可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

