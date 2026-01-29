為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    校園驚傳偷拍！怪人潛淡大圖書館男廁 竟伸手機「低角度」獵豔

    2026/01/29 11:59 記者劉詠韻／台北報導
    阿洪如廁時察覺地面出現手機黑影，察覺異樣後，隨即拿出自己的手機反向拍照蒐證。（示意圖，資料照）

    淡江大學圖書館驚傳偷拍事件，楊姓男子於去年10月間，潛入校內圖書館男廁，利用手機從隔板下方縫隙偷拍他人如廁私密部位。士林地檢署日前偵查終結，依妨害性隱私、不實性影像罪及妨害秘密罪，將楊男提起公訴。

    起訴書指出，楊男2025年10月1日下午1時許，在淡江大學圖書館3樓男廁內，見被害男子阿洪（化名）正在隔壁隔間如廁，當下心生歹念，並將 iPhone 13手機貼近地面，利用隔板下方空隙拍攝阿洪的下體、兩腿間的私密影像。

    阿洪如廁時察覺地面出現手機黑影，察覺異樣後，隨即拿出自己的手機反向拍照蒐證，並隨即通報圖書館員。楊男見狀雖緊急刪除照片企圖滅證，但仍被趕到的警方逮捕，其供詞、監視器畫面及被害人提供的照片成為起訴關鍵。

    檢方認為，楊男行為觸犯刑法第315條竊錄身體隱私部位罪及第319條攝錄性影像罪，建請法院從重以「攝錄性影像罪」處斷，並沒收作案用的iPhone 手機。

