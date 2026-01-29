台、日、馬連手破詐騙機房 AI變臉假檢警詐騙日人千萬

台中地檢署結合馬來西亞、日本警方，破獲以楊姓男子為首的「假檢警」詐騙集團，今天將楊姓男子等4人依詐欺、 洗錢等罪嫌起訴。（記者陳建志攝）

台灣楊姓男子（53歲）去年5月在台招募陳姓、蘇姓、王姓同夥在馬來西亞吉隆坡市設置詐騙機房，並以網路電話隨機撥打日本民眾，佯稱被害人手機欠費需接受檢警調查，再以AI變臉假冒日本警察，造成8位民眾被騙1865萬日幣，馬來西亞警方去年8月破獲該機房後，台、日、馬跨國合作瓦解該集團，並將4人遣送回台，向法院聲押禁見獲准，今天偵結依詐欺、 洗錢、組織犯罪將4人起送，並建請從重量刑。

中檢起訴指稱，楊姓男子（53歲）去年5月在台招募陳姓（30歲）、蘇姓（38歲）、王姓同夥在馬來西亞吉隆坡市設置詐騙機房，並吸收4名日本籍及1名馬來西亞籍共犯加入，由楊男指揮機房運作。

檢方查出，該詐騙集團以網路電話隨機撥打日本民眾，佯稱被害人手機欠費需接受檢警調查，再以AI變臉假冒日本警察進行視訊聯繫，增加被害人信任後詐騙得逞，至少有8名日本人被騙1865萬3667元（約台幣385萬餘元），得手款項並由轉帳水房轉換為虛擬貨幣泰達幣，轉入電子錢包洗錢。

馬來西亞皇家警察吉隆坡市警局十五碑分局去年8月15日破獲該機房，並逮捕楊男等人，現場查扣手機、筆記型電腦、平板電腦、日本警察制服、偽造警察徽章等犯罪工具。

馬國隨即透過國際執法合作機制通報台灣，台中地檢署張凱傑檢察官指揮刑事局國際刑警科展開跨國偵查，指派專責員警前往日本取得被害人筆錄，並赴馬來西亞針對扣案電子設備進行數位採證，隨後將4人遣送回台，並羈押禁見獲准，透過台、日、馬三國間緊密情資交換與執法合作，成功瓦解該利用高科技手段的跨境詐欺集團。

中檢指稱，楊男等4人利用ChatGPT生成詐欺腳本及 AI Deepfake技術冒充日本警察身分，不僅手段惡劣，亦嚴重損害我國國際形象，且至今未賠償被害人損失，犯行重大，建請法院從重量刑。

