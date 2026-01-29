出庭看A片？88會館郭哲敏被法官制止 高院還原現場

「八八會館」負責人郭哲敏（左）被控涉地下匯兌、洗錢等罪，一審判刑11年8月，傳出郭哲敏在高等法院出庭時竟在法庭上看A片，被法官當庭喝斥制止。（資料照）

88會館負責人郭哲敏被稱為「博弈洗錢大亨」，涉嫌從事地下匯兌洗錢218億元、獲利高達35億元，去年新北地院裁定2億元高額交保，5月底依違反銀行法重判11年8月徒刑，上訴後高等法院裁定羈押，上個月起密集審理，但傳出郭哲敏竟在法庭上看A片被法警逮到，法官當庭喝斥制止；高院證實，當時有告誡律師及郭哲敏不得再犯。

據悉，事發在去年12月9日，當時律師把手機放桌上，律師使用手機查詢資料時，疑似剛好點擊到短影片，郭哲敏好奇湊過去看，後被法警發現，法官當庭制止。

請繼續往下閱讀...

不過律師低調不回應。高院說明，當時經值勤法警發現此情，立即向法官陳銘壎報告，陳銘壎當庭制止，並告誡該律師及被告郭哲敏不得再犯，另外，法官表示本案目前正持續進行審理程序中，待案件終結後再審酌是否追究律師的不當行為。

檢方認定，郭哲敏經營線上賭博網站獲利35億元，以及經營地下匯兌的資金流通高達218億元、獲利1.2億元，總計不法利益約37億元。新北地院合議庭一審審理一年半，依銀行法的「非法辦理國內外匯兌業務」等多罪，將郭男判刑11年8月，宣告沒收已扣案市值約2億元的841萬顆泰達幣，以及未扣案的犯罪所得35億餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法