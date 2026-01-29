為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台北迪化年貨大街1/31登場 加派警力提升維安層級

    2026/01/29 11:56 記者王冠仁／台北報導
    警方將在年貨大街活動期間加派警力維安。（記者王冠仁翻攝）

    「2026台灣年味在台北」迪化街年貨大街即將在本月31日至2月15日舉行，屆時將會吸引大批民眾前往採買年貨。警方有鑑於張文先前在台北市鬧區犯下隨機殺人案，因此將會在這次年貨大街活動期間，加派警力投入維安，全面提升維安層級，確保活動順利進行並維護市民人身安全。

    大同分局表示，目前已經針對迪化商圈、華陰街北車及後站商圈、台北地下街商圈及寧夏夜市商圈等重點區域，強化活動場域、周邊道路及重要路口之安全檢查與管控，並加強可疑人、事、物查察。

    在年貨大街活動期間，警方將於迪化街主街、延平北路、南京西路、歸綏街及民生西路等處，增派警力執行定點守望、機動巡邏以及時應處，全面防範突發狀況發生。另針對重要路口、轉彎瓶頸路段、公車站牌及捷運出入口等易聚集人潮區域，將加強人車疏導與安全管制，並視狀況彈性運用阻隔設施，防範推擠及踩踏事件發生。

    大同分局說，年貨大街活動期間，永樂廣場中央處將設置機動派出所，提供尋人協助、失物招領及各項為民服務，並配合現場商圈自衛編組人員，運用擴音設備、LED指示牌及交通管制措施，引導民眾依規劃動線有序通行。如果遇上重大緊急狀況，將透過現場廣播引導民眾冷靜配合疏散。

    警方呼籲，民眾前往參與年貨大街活動時，務必遵循現場員警及工作人員引導，配合各項管制措施，留意自身及隨行親友安全；如遇緊急狀況，請立即向現場人員求助，或撥打110、119尋求協助。同時建議搭乘捷運、市區公車、接駁車等大眾運輸工具，行經路口時請遵守員警及義交之指揮。

    大同分局針對轄內多處商圈加強維安。（記者王冠仁翻攝）

