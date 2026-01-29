趕時間追朋友竟連撞不停 闖紅燈駕駛肇逃被移送法辦

高雄發生闖紅燈擦撞機車車禍。（民眾提供）

高雄市前鎮區中山三路27日夜間8時許，相距400公尺接連發生2起車禍，同一肇禍駕駛肇逃，警方調閱監視器，赫然發現一部豐田牌轎車1分鐘內連闖2紅燈，擦撞2機車致2名騎士受傷，林姓駕駛到案說明時，坦承知道撞到人，以為不嚴重，自己又趕時間，才沒有下車處置，警方依法送辦並開出最高可罰5萬5千8百元的罰單。

據了解，53歲林姓男子當時駕駛轎車沿中山三路南往北方向行駛，行經民瑞街口時，與45歲方姓女子擦撞致生交通事故，肇事後林男逕自駕車離去，行經中山二路與復興三路口時，又與20歲吳姓男子擦撞，該2起事故造成方女及吳男多處擦挫傷，由119救護人員送醫，均無生命危險。

警方初步調查，肇事原因為林男闖紅燈致生事故，林男28日夜間8時許到案說明，他說要追趕一位朋友，才會闖紅燈，知道撞到人，因為很趕時間才未停車處置。

警方表示，肇事責任則待交通大隊分析研判；有關林男於肇事後均未停留現場待警方到場亦未對受傷駕駛施以救護部分，已涉刑法肇事逃逸罪嫌，依公共危險罪及過失傷害罪，移請高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局將分別依違反「道路交通管理處罰條例」，針對闖紅燈及肇逃開出罰單，最高可罰5萬5千8百元。

轎車闖紅燈擦撞機車，駕駛肇事逃逸。（民眾提供）

警方獲報處理車禍。（記者民眾提供）

轎車闖紅燈擦撞機車。（民眾提供）

