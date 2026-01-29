為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    趕時間追朋友竟連撞不停 闖紅燈駕駛肇逃被移送法辦

    2026/01/29 12:02 記者洪臣宏／高雄報導
    高雄發生闖紅燈擦撞機車車禍。（民眾提供）

    高雄發生闖紅燈擦撞機車車禍。（民眾提供）

    高雄市前鎮區中山三路27日夜間8時許，相距400公尺接連發生2起車禍，同一肇禍駕駛肇逃，警方調閱監視器，赫然發現一部豐田牌轎車1分鐘內連闖2紅燈，擦撞2機車致2名騎士受傷，林姓駕駛到案說明時，坦承知道撞到人，以為不嚴重，自己又趕時間，才沒有下車處置，警方依法送辦並開出最高可罰5萬5千8百元的罰單。

    據了解，53歲林姓男子當時駕駛轎車沿中山三路南往北方向行駛，行經民瑞街口時，與45歲方姓女子擦撞致生交通事故，肇事後林男逕自駕車離去，行經中山二路與復興三路口時，又與20歲吳姓男子擦撞，該2起事故造成方女及吳男多處擦挫傷，由119救護人員送醫，均無生命危險。

    警方初步調查，肇事原因為林男闖紅燈致生事故，林男28日夜間8時許到案說明，他說要追趕一位朋友，才會闖紅燈，知道撞到人，因為很趕時間才未停車處置。

    警方表示，肇事責任則待交通大隊分析研判；有關林男於肇事後均未停留現場待警方到場亦未對受傷駕駛施以救護部分，已涉刑法肇事逃逸罪嫌，依公共危險罪及過失傷害罪，移請高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局將分別依違反「道路交通管理處罰條例」，針對闖紅燈及肇逃開出罰單，最高可罰5萬5千8百元。

    轎車闖紅燈擦撞機車，駕駛肇事逃逸。（民眾提供）

    轎車闖紅燈擦撞機車，駕駛肇事逃逸。（民眾提供）

    警方獲報處理車禍。（記者民眾提供）

    警方獲報處理車禍。（記者民眾提供）

    轎車闖紅燈擦撞機車。（民眾提供）

    轎車闖紅燈擦撞機車。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播