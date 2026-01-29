台中阿北尿袋掛身、助行器強撐迷路 求助警察平安回家

警方趕往協助楊翁。（民眾提供）

尿袋掛在腰間、雙手倚著助行器，台中一名76歲楊姓老翁獨自站在東區一間飯店前騎樓，體力明顯透支卻無法返家，儘管精神狀況尚稱清楚，卻因記錯路名，讓飯店人員與計程車司機怎麼查都找不到地址，眼看返家無門只能報警求助，所幸警方到場比對後揪出「差一字」的關鍵，親自護送他平安回家。

台中市第三分局立德派出所員警曾郁嵐、王柏皓，前天下午巡邏時接獲通報，指建成路某飯店前有長者需要協助趕往，發現楊姓老翁需倚靠助行器行走，身上還配戴尿袋，行動相當不便，但仍能清楚說明自己的狀況。

楊男向警方表示，他稍早因金融卡操作不慎遭鎖卡，特地徒步前往郵局辦理解鎖手續，原本估算返家路程約800公尺，想慢慢走回去，未料辦完事後體力迅速下降，只好在途中飯店前停下休息，並請飯店人員協助叫計程車。

只是當飯店人員詢問住家地址時，卻發現楊翁提供的路名怎麼查都查不到，反覆確認仍無結果，只好請警方到場協助，警方比對其描述的住址後，察覺所述路名與轄內一條道路僅差一個字，研判他應是記錯路名，隨即致電聯繫其兒子查證，果然證實判斷。

考量楊翁行動不便，搭乘一般計程車較為困難，員警評估後決定親自護送其返家，過程中，員警細心協助楊翁上下車，並反覆確認其身體狀況，最終順利將他安全送回住處，結束這場街頭迷途驚魂。

