iRent帳號借閨密出「撞」況被求償 她竟誣告下場慘了

桃園市吳姓女子在閨密「小萱」要求下，借給證件並協助自拍照片註冊和雲行動服務公司的iRent會員帳號，卻因小萱租車出車禍，租車公司向註冊帳號的吳女求償48萬餘元，吳女因此報警提告被小萱冒用證件、自拍照註冊iRent會員，害得閨密被起訴偽造文書，後經桃園地院查明判決小萱無罪，案經桃園地檢署自動檢舉偵辦，近日將吳女依誣告罪嫌起訴，面臨7年以下有期徒刑。

起訴指出，吳女於2021年5月6日同意「小萱」借用其身分證、駕照申辦和雲公司之自助租車系統iRent會員帳號、密碼，並配合小萱申辦iRent會員時拍攝自拍照，而申辦iRent會員成功後，小萱即於當日向和雲公司租借車輛，並於同日深夜歸還車輛。

後因小萱於2021年8月11日再以吳女iRent會員帳號租車，卻在基隆市出車禍造成車輛嚴重毀損，和雲公司因此向吳女求償48萬餘元，吳女因此報案指稱小萱盜用其證件、自拍照，並偽造其簽名申辦iRent會員，並在桃園地檢署開庭時指稱小萱沒有經過她的同意申辦iRent會員、註冊自拍照可能是她手機內的自拍照被小萱取用等語。

在吳女提告及作證下，檢方依偽造文書罪嫌將小萱起訴，桃園地院審理時，小萱對於被控罪名大為錯愕直說：「我怎麼變冒名註冊了？」並提出她與吳女的多段通訊軟體對話自清。

法官為求謹慎，向和雲公司詢問會員註冊流程，和雲回覆稱：「承租人在申請會員時，會進行資料審核與手機簡訊驗證，資料審核過程，需上傳身分證明文件、汽車或機車駕照及自拍照（須當下拿起手機自拍，不可使用手機內已儲存之照片），由該公司人員進行比對查核」；法官勘驗註冊帳號關鍵的吳女自拍照，發現她是正面直視鏡頭，顯然當時意識清楚，足證小萱並非盜用吳女照片，判處無罪。

桃園地檢署認為，吳女明知並非被冒名註冊帳號，卻意圖使人受刑事處分而報案誣告，經檢察官自動檢舉分案偵辦，近日依誣告罪嫌將吳女提起公訴。

