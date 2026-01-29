為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    永康網紅亂入南警防搶演練 呱哥扮達摩：搶騙不會發財是發監！

    2026/01/29 11:40 記者王俊忠／台南報導
    南市五分局舉行防搶演練，員警到場制伏模擬搶劫銀行的搶匪。（警方提供）

    南市五分局舉行防搶演練，員警到場制伏模擬搶劫銀行的搶匪。（警方提供）

    誰說年關將屆，警察局的防搶演練一定很嚴肅？台南市警局第五分局近日舉行金融機構防搶演練，網紅團體「永康四大才子」亂入現場，一開場就氣場全開，讓員警同仁瞬間進入「這不是演練，是拍片吧？」的錯覺。扮演達摩祖師的呱哥更對搶嫌訓示「歹路嘸通行，走搶、騙的歹路不是發財，是發監喔」！

        演練中，「永康四大才子」徹底釋放戲魂，其中呱哥更是扮演「達摩祖師」正式開啟，他站姿一擺、手一揮，氣勢彷彿江湖老大降臨，現場空氣都凝結3秒，完全是陳松勇經典角色的既視感。他並訓誨扮演搶嫌的歹徒不知分辨是非，哪有別人叫你來搶，你就來搶劫！他並奉勸年輕人當心遭誘騙，不只受害，也可能成為共犯，要懂得明辨是非曲直，歹路不要走！

    面對搶匪歹徒連番挑釁與誇張動作，五分局員警全程冷靜、依標準作業流程迅速完成通報、包圍、喝令與制伏，節奏穩、動作快，瞬間把「浮誇歹徒」拉回現實世界，成功控制現場。

    南市警五分局表示，這次防搶演練結合網紅演出與誇張情境設計，目的就是讓員警在「最鬧的情況下，還能做最正確的事」，藉此強化臨場判斷與實戰反應，讓訓練不只是走流程，而是真正有感。警方也呼籲民眾若遇到突發狀況，請勿圍觀拍片或跟著起鬨，第一時間確保自身安全並撥打110報案，讓警方即時介入處理，才能避免意外發生。

    南市五分局舉行防搶演練，員警到場制伏模擬搶劫銀行的搶匪，永康四大才子網紅呱哥更扮演達摩祖師當場訓示搶嫌歹路嘸通走。（警方提供）

    南市五分局舉行防搶演練，員警到場制伏模擬搶劫銀行的搶匪，永康四大才子網紅呱哥更扮演達摩祖師當場訓示搶嫌歹路嘸通走。（警方提供）

