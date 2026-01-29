為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    消息走露？警查辦毒品工廠 剛到場就失火

    2026/01/29 11:06 記者黃佳琳／高雄報導
    檢警調偵辦高雄倉庫疑藏製毒工廠，才剛到就火煙四竄。（民眾提供）

    屏東檢警偵辦毒品案件，鎖定大寮區某工廠疑為製毒工廠，專案小組準備進廠查緝時，工廠就冒出濃煙，隨即延燒另3間緊臨的倉庫，檢警循線逮捕縱火的王姓男子，但他坦承放火，不承認製毒，因相關事證都被燒毀，檢方偵結後依公共危險罪將他起訴。

    檢方指出，去年9月16日上午8點多，大寮區保福路連棟鐵皮屋發生火警，消防車抵達前，屏東刑警大隊及調查局南機站已在場，聲稱在偵辦疑似製毒工廠，並提醒消防員小心勿「吸入毒氣」，消防員在滅火過程中也確實聞到異味，「氣味與一般火場不太一樣」。

    火勢於當天上午9點撲滅，無人員受傷受困，連棟鐵皮5間4戶，第1、2間連通（第1戶）為家具倉儲，第3間（第2戶）疑放置毒品原料，第4間（第3戶）存放帳篷、發電機，第5間（第4戶）為裝潢木材料件。經調查，起火點為第3間，延燒到第2間及第4、第5間。

    檢警循線追查並逮捕承租第3間倉庫的王姓男子（34歲），王男到案後坦承縱火，但否認與毒品案有關；由於相關事證都被大火燒盡，高雄地檢署偵結後僅依放火罪將他提起公訴。

