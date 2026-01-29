苗栗頭份2派KTV外互毆 1人突拿刀攻擊釀1死2傷

苗栗頭份2派人KTV外互毆，1人突拿刀攻擊釀1死2傷。圖中為持刀攻擊釀成1死2傷的段嫌。（民眾提供）

持刀攻擊釀成1死2傷！兩派人馬今（29）日凌晨0點20幾分在苗栗縣頭份市1間KTＶ飲酒作樂離開時，於KTV停車場爆發衝突，當兩派人馬扭打、推擠一團，一名31歲段姓男子突然持摺疊刀攻擊對方3名男子，導致54歲莊姓男子受重傷失去生命跡象，送醫不治，48歲林姓男子、54歲林姓男子則送醫治療中，警方於今天清晨5點多找到段嫌，並陸續傳喚當時在場涉及衝突人員釐清案情。

頭份警方表示，初步調查發生衝突的兩方人馬各有6人，正要離開KTV，時在停車場不知何故發生口角糾紛，之後衝突升級扭打一團，民眾見狀趕緊報案。段男則在雙方打成一團、混亂之際，持摺疊刀攻擊對方，導致3人被摺疊刀刺傷，其中莊男因前胸與後背傷勢嚴重當場倒地，救護人員到場後已失去生命跡象，送醫搶救仍不治。

另外48歲林男與54歲林男被刺傷，48歲林男被發現時倒臥於店內大廳、54歲林男則倒臥於門口處沙發上，目前已轉送至北部醫院治療中。

警方目前仍在釐清雙方衝突原因以及雙方是否認識，目前初步排除雙方互相認識，但有傳言當時因雙方在停車場遇見打招呼時因語帶粗話被認為挑釁「嗆聲」，因此發生衝突，詳細原因目前已帶回大部分涉案人員持續釐清中。

圖為段嫌身上沾有血嫌的褲子、鞋子。（民眾提供）

圖為死者莊男送醫時畫面。（民眾提供）

