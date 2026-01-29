申辦虛擬貨幣帳戶供詐團洗錢 HBL球星歐士綸被起訴

台北地檢署今日偵結，依違反洗錢防制法等罪，起訴歐男。（記者吳昇儒攝）

現讀國立體大、曾在高中籃球聯賽（HBL）被稱為「東泰字母哥」的台灣、奈及利亞混血籃球球星歐士綸，受詐團高額入職獎金引誘，依指示申設虛擬貨幣帳戶，供詐團洗錢。詐團利用該帳戶把贓款轉換成乙太幣，隱匿款項。檢警獲報，聲請查扣歐男名下乙太幣，並以134萬元拍定。台北地檢署今偵結，依違反洗錢防制法等罪，將他起訴。

檢警調查，現年19歲的「東泰字母哥」歐士綸前年9月26日依暱稱「AMIS人資專員」指示，申辦MAX、MAICOIN兩交易所虛擬貨幣帳戶，並與自己合作金庫銀行帳戶綁定。隨後將帳戶、密碼提供給詐團使用。

詐團成員將錢匯入歐男的合作金庫銀行帳戶後，將錢轉成乙太幣，分別存入MAX、MAICOIN兩交易所，各存6點多顆，合計12.36餘顆。

桃園市警局刑事警察大隊查緝發現，經台北地檢署檢察官許可後，去年3月18日向法院聲請查扣該批乙太幣獲准。同年11月11日拍買扣除燃料費後，以134萬元拍定。

檢察官認為，歐男所為已涉犯幫助詐欺取財、違反洗錢防制法及幫助洗錢等罪嫌，依規定應從重幫助洗錢罪處斷。考量歐男尚在就學，因貪圖詐團入職獎金，一時失慮，請法官審酌是否減輕其刑。扣案犯罪變價價金134萬元，依法發還被害人後，餘額部分依規定沒收。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

