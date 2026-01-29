外籍男酒後失控砸椅子，被店家壓制報警帶回派出所約束。（民眾提供）

高雄一名外籍男子（26歲）酒後情緒失控，涉嫌毀損在該商圈營業攤販的椅子，店家要求他賠償，該男不願賠償並逃往中山一路，他一路狂奔途中跌倒，遭郭姓店家壓制，並報警帶回派出所約束。

新興分局今（29）日表示，中山路派出所於昨晚23時許接獲報案，稱有民眾於六合二路一處商家滋事，巡邏警組獲報後迅速趕赴現場。

請繼續往下閱讀...

經了解，現場為一名外籍男子（博男，約26歲）因不勝酒力導致情緒失控，竟砸損店家椅子，雙方起了口角，員警獲報趕抵現場，為避免危害持續擴大，立即接手並將其帶回派出所實施保護管束。

經檢視，該外籍男子僅手掌因跌倒受有輕微擦挫傷，其表示不願就醫。由於商家負責人後續表示不願提出告訴，警方對其管束並待博男酒醒且情緒恢復平穩後聯繫友人將其帶回離開。

新興分局呼籲民眾，飲酒應適量並保持理性，避免因酒後失控引發糾紛或做出違法行為，警方對於任何破壞社會秩序之行為，絕對依法嚴辦，以維護市民生命財產安全與社會安寧。

外籍男酒後失控砸椅子遭壓制，帶回新興分局派出所約束。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法