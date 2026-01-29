六旬翁寒夜從美和科大徒步逾2小時後迷航「國家公園」科大

曾翁在晚間徒步達8公里從美和科大走到屏科大。（警方提供）

屏東縣政府警察局內埔分局龍泉所巡佐蕭吉良、警員吳雅蕙，日前晚間8點多，接獲屏東科技大學教官室報案，指1名男性長者在校內行政大樓徘徊逗留，疑似迷路，需請警方協助。

由於時值寒假，晚間校內有年紀明顯大於大學生的人是顯得相當突兀，擔心長者安危，警方立刻到場關懷，發現竟是家住在內田村的曾姓六旬翁。

雖然都在內埔鄉，但老翁的住址是在內埔另間科大的美和科大附近，相距達8公里以上，步行需要2小時，而且內田村離內埔鬧區較近，而屏科大則是校園極大又種滿校樹蓊蓊鬱鬱，還有「國家公園級」科大美譽，而曾翁顯然不曾來過屏科大，最後是行政大樓處逗留，就在偌大校園內迷航。

警方指出，曾翁口語表達不清，無法解釋為何會走到離家8公里的屏科大校園內，經聯繫家屬，家屬則表示，當下無法親自到場接人，要拜託警察幫忙，蕭員等隨即主動載送他返回內田村的住家，並交付給家人照顧。

內埔警分局長江世宏表示，長輩於夜間外出，請穿戴反光衣物、帽飾等，以提升可見度，增加人身安全。另可配戴愛心手環，上面顯示姓名及家人電話號碼，或在衣物標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬，如遇緊急事故需要警方協助，可立刻撥打110或尋求鄰近派出所協助。

