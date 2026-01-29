為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    滅火器滅不掉啊啊啊…國道五楊高架火燒車駕駛及時逃生

    2026/01/29 09:57 記者李容萍／桃園報導
    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火駕駛及時逃生未受傷。（警方提供）

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火駕駛及時逃生未受傷。（警方提供）

    國道1號五楊高架道北向60.4公里中壢轉接道路段昨（28）日下午一輛小客貨車突發起火，駕駛急停路肩未受傷，有路過網友器在社群平台Threads將行車記錄器拍下影片以「滅火器滅不掉，就變成這樣」為題PO文，引起網友議論。

    國道公路警察局第一公路警察大隊今（29）日說明，該大隊勤務指揮中心28日下午2時52分左右接獲通報，國道1號五楊高架道北向60.4公里中壢轉接道路段，有1輛自小客貨車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，現場占用外側路肩處理。

    經調查，56歲的吳姓男子獨自駕駛自小客貨車，行經國道1號五楊高架道北向60.4公里中壢轉接道路段，察覺車輛冒煙，趕緊停於路肩處理，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸吳男及時將車輛停下，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於下午4時完全排除，全線恢復通車，濃煙影響主線車道，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

    警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火駕駛及時逃生未受傷。（取材Threads）

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火駕駛及時逃生未受傷。（取材Threads）

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火駕駛及時逃生未受傷。（取材Threads）

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火駕駛及時逃生未受傷。（取材Threads）

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火，整輛車燒成廢鐵。（警方提供）

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火，整輛車燒成廢鐵。（警方提供）

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火，整輛車燒成廢鐵。（警方提供）

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火，整輛車燒成廢鐵。（警方提供）

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火，整輛車燒成廢鐵。（警方提供）

    國道五楊高架小客貨車28日下午突起火，整輛車燒成廢鐵。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播