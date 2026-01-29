為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    被狗咬傷手指就割頸宰殺牠 兇殘下場出爐

    2026/01/29 09:09 記者陳鳳麗／南投報導
    被黑狗咬傷手指，就拿鐮刀把狗割頸宰殺，簡姓男子被南投地院以宰殺動物罪名判拘役50日，併科罰金20萬元。（記者陳鳳麗攝）

    被黑狗咬傷手指，就拿鐮刀把狗割頸宰殺，簡姓男子被南投地院以宰殺動物罪名判拘役50日，併科罰金20萬元。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣簡姓男子被飼養在果園內的黑狗咬傷手指，憤而持鐮刀割頸宰殺黑狗，果園主人聽到愛犬叫聲跑出來查看，發現狗兒慘死傷心報警，主人無法原諒簡男的兇殘，南投地院法官近日依宰殺動物罪名，判處簡男拘役50日，併科罰金20萬元。

    判決書指出，簡姓男子去年4月7日上午10時多，在中寮鄉鄉一處後山，因被果園飼養的黑狗咬傷手指，憤而持鐮刀的刀柄敲昏李姓農民飼養的黑狗，再朝黑狗的頸部腹側延伸至頸部右側切割，黑狗血管遭切斷而傷重死亡。

    李姓飼主聽到飼養在果園中狗的慘叫聲，跑出來查看，發現愛犬慘死，兇手則不見人影而報警，警方追查出是簡男兇殘殺狗。

    簡姓男子向南投地院法官坦承他是被狗咬傷，才憤而痛宰該隻狗，狗兒的飼主無法原諒簡男的兇殘，在法庭上要求法官在量刑上一定要給簡男一個教訓，檢察官也請求從重量刑。

    南投地院法官審酌簡男沒有前科，飼主無法原諒簡男兇暴，且他未能與李姓主人和解，依動保法第25條第1款的宰殺動物罪等罪名，判處拘役50日，併科罰金20萬元。

    據了解，動物保護法第25條規定，宰殺動物可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

