    社會

    政院今拍板刑法修正案 未成年性侵案20歲前不計追訴期

    2026/01/29 08:18 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今天擬通過刑法修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。（記者鍾麗華攝）

    行政院會今天擬通過刑法修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。（記者鍾麗華攝）

    兒少性侵被害人成年後揭發案件過去因逾刑事追訴期間，無法追究加害人。行政院會今（29）日將通過刑法修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

    依現行刑法規定， 2006年所發生的強制性交、強制猥褻等性犯罪，追訴期為20年，監察院、立委與民團為此接連呼籲廢除未成年性侵案的追訴期，直至成年起算，並為此聲請釋憲。

    行政院會今天將通過刑法第80條修正草案，以及配合擬具「中華民國刑法施行法」第8條之2修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

    法務部指出，追訴權時效制度目的除考量法秩序的安定性外，同時也在督促執法機關善盡訴追義務，但是性侵害犯罪本質具有隱密性。

    法務部表示，被害人案發時如其身心發展尚未成熟，可能因受害造成的心理創傷、因未能充分理解可得行使的法律上權利，或因與加害人間權力不對等，使其未能及時尋求社會資源的救助，等到被害人欲尋求法律救濟時，卻因追訴權時效屆滿而無從透過刑事司法實現正義，因此修法參考奧地利刑法、日本刑事訴訟法中有關對性侵害犯罪於被害人年滿一定年齡前不計入追訴權時效的立法，予以明定。

