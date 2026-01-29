尾牙與女同事乾柴烈火 世界先進工程師結婚10個月就出軌

尾牙與女同事乾柴烈火，世界先進工程師結婚10個月就偷吃出軌。（情境照）

世界先進工程師張男結婚不到1年就出軌，在公司尾牙認識同事林女，雙方乾柴烈火，一發不可收拾，二人不僅床戰摩鐵，林女甚至慫恿張男離婚拋妻棄子，新竹地院判林女需賠償人妻30萬元。

前年3月底結婚育有一子的陳女說，先生張男是世界先進工程師，去年1月中旬於公司尾牙認識林女，事後她發現二人有曖昧訊息往來，林女會要求張男哄她睡覺、慫恿張男離婚。

去年2月陳女與林女攤牌，林女雖承諾會刪除與張男聯絡方式，張男事後卻持續深夜返家，經她調取先生車上行車紀錄器，發現二人非但沒有切斷聯繫，甚至還到林女住處，或從張男車上返回世界先進公司二廠大門。

去年5月陳女致電林女，她坦承二人藕斷絲連，期間張男曾開車接送她數次，且她離開車上時，二人會擁抱親吻，張男亦自承曾兩度與林女床戰摩鐵。陳女憤而向林女求償80萬元。

全案審理時，張男作證說：與林女是在公司尾牙認識，林女知道他已婚，而他除接送林女上下班外，曾親吻、擁抱，不記得次數，曾至頭份汽車旅館發生2次性關係。

法官認為林女行為顯已逾越一般男女正常交往分際，自係不法侵害原告配偶權。最後判賠30萬元。

