    首頁 > 社會

    台中7旬翁寒風慢行倒地 暖警送返頻喊「謝謝」

    2026/01/29 07:30 記者黃旭磊／台中報導
    石翁（右）在距離住處僅剩600公尺處，體力不支倒地。（讀者提供）

    馬年春節前，大陸冷氣團一波波襲擾中台灣，大肚區71歲石姓長者，晚間獨自外出買便當，石翁在寒風中慢行，在距離住處僅剩600公尺處，體力不支倒地，警方趕緊扶上警車，載返住處並陪爬上3樓住家。

    烏日警分局今表示，瑞井派出所副所長張家隆、警員謝再哲，25日晚間8時10分許，行經大肚區遊園路時，看到石翁穿著單薄，拄著拐杖在寒風中行走緩慢，且身體微微顫抖，員警立即下車攙扶，石翁爬上警車避寒，並被載回遊園路住家。

    由於石翁神情疲憊，無法清晰表達住居所，謝再哲回想認出「熟面孔」，發現曾有路倒紀錄，當時也是他協助送返，警方迅速確認石翁家位置，由於石翁中風且深夜體力透支，員警攙扶陪著走上3樓住處。

    石阿伯進門前，雖口齒不清言語模糊，仍不斷對員警點頭致意，吃力地吐出一聲「謝謝」，讓警方在寒冬中感受到一絲暖意。

    瑞井派出所長郭大維提醒，家中如有獨居長輩，應透過定期聯繫、裝設跌倒感應器等設備，提升長者居家安全，也可多加運用政府長照與到宅服務資源，並與鄰里保持良好互動，使日常關懷更加到位，守護長輩安全。

