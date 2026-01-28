財神降臨！1/28 今彩539頭獎開3注 800萬獎落台中、宜蘭

1月28日開獎的第115000024期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

1月28日開獎的第115000024期今彩539頭獎開出3注，由台中市北屯區后庄里中清路二段812號的「金順彩券行」、台中市西區三民路一段117號1樓、119號1樓的「錢滾滾彩券行」，以及宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路302號1樓的「七星彩券行」開出。

第115000024期今彩539中獎號碼為「10、11、23、24、29」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共267注中獎，每注可得2萬元；參獎共8715注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬0295注中獎，每注可得50元。

第115000024期39樂合彩中獎號碼為「10、11、23、24、29」，四合9注中獎，可得21萬2500元；三合共364注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2725注中獎，每注可得1125元。

第115000024期3星彩中獎號碼為「059」，壹獎共78注中獎，每注可得5000元。

第115000024期4星彩中獎號碼為「3633」，壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

