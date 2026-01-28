鐵窗內也能說「我願意」！Toyz獄中登記結婚 「懇親制度」掀熱議

Toyz（左）遭爆已在獄中與篠崎泫（右）完成結婚登記。（合成照，翻攝IG）

有的懇親宿舍內兩房一衛，讓外役收容人一家可同時入住，十分人性。（資料照）

香港籍網紅Toyz因販售大麻煙彈，觸犯二級毒品罪入獄服刑，目前已在監服刑逾1年9個月。近期傳出，他已與女友篠崎泫在獄中完成結婚登記，不僅成為「台灣女婿」，也讓外界關注，是否因此有望避免刑滿後立即遭驅逐出境的命運，更意外掀起「懇親制度」熱議。

事實上，受刑人獄中結婚並非特例，依民法規定，若因收容身分無法親自前往戶政事務所，只要事先提出申請，經獄方核准後，戶政人員可進入監所協助辦理登記，申請流程包括填寫結婚申請報告、檢附雙方身分文件，並須取得配偶本人同意，整個過程皆須依法進行。

然而，真正引發討論的，不只是「獄中結婚」本身，而是隨之而來的「懇親制度」。一名曾入監服刑的王姓民眾說，已婚且服刑表現良好的收容人，依法可申請進入專設的懇親宿舍，與配偶或直系親屬進行限定時間同住，以穩定情緒、維繫家庭關係，作為協助復歸社會的配套措施。

一般情況下，懇親安排多為每月一次，時間依各監所規定不一，從數小時到數日皆有差異，部分監所設有設備完善的懇親宿舍，空間獨立，具備基本生活機能，與一般舍房有明顯區隔，對多數長期服刑的收容人而言，這樣的安排被視為極為珍貴的「心理及生理緩衝」。

至於能獲准懇親，往往也象徵服刑表現與紀律受到肯定，被形容為「最接近正常生活的時刻」，也因此，Toyz傳出獄中婚姻，立刻引發熱議，至於懇親制度並非福利競逐，而是以家庭支持作為矯正輔助一環，所有申請皆須經過嚴格審核，並非人人可得。

