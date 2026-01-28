為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    139線死亡彎道重機騎士撞死 彰警3天狂抓36件超速

    2026/01/28 20:09 記者湯世名／彰化報導
    彰化警分局在139線3天取締36件超速。（警方提供）

    彰化警分局在139線3天取締36件超速。（警方提供）

    彰化市與芬園鄉連2天發生死亡車禍，其中139線「死亡彎道」1名20歲男子騎乘大型紅牌重機行經該處時，突然失控連人帶車自撞噴飛重傷，送醫搶救仍因傷重宣告不治，彰化警分局為此從26日至28日連續3天展開交通大執法，統計3天來共取締92件違規，其中139線就狂抓36件超速。

    彰化市中正路、中民街口24日發生死亡車禍，走路買菜的婦人在穿越斑馬線時，大貨車疑因視線死角，未發現婦人身影而直接撞上，造成婦人死亡，肇事原因釐清中；25日芬園鄉大彰路五段發生一起機車自撞的嚴重事故，消防人員趕往現場發現1名20歲男性騎士倒臥路邊，其所騎乘的紅牌重機則倒在車道上，車體嚴重受損，男子已無氣息當場OHCA，經急救後仍因傷重宣告不治。

    有鑑於連2天發生死亡車禍，彰化警分局從26日起至28日展開交通大執法，將轄區的139線、彰南路、彰興路、金馬路與花壇省道台一線中山路列為重點取締路段，針對超速、闖紅燈等項目加強取締。今天傍晚5點統計，總共在3天當中取締高達92件交通違規，其中139線超速36件，另外攔查大型車違規26件、闖紅燈等重大違規30件。

    員警持測速槍在139線取締超速。（警方提供）

    員警持測速槍在139線取締超速。（警方提供）

    彰化警分局3天攔查大型車違規26件。（警方提供）

    彰化警分局3天攔查大型車違規26件。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播