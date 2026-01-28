139線死亡彎道重機騎士撞死 彰警3天狂抓36件超速

彰化警分局在139線3天取締36件超速。（警方提供）

彰化市與芬園鄉連2天發生死亡車禍，其中139線「死亡彎道」1名20歲男子騎乘大型紅牌重機行經該處時，突然失控連人帶車自撞噴飛重傷，送醫搶救仍因傷重宣告不治，彰化警分局為此從26日至28日連續3天展開交通大執法，統計3天來共取締92件違規，其中139線就狂抓36件超速。

彰化市中正路、中民街口24日發生死亡車禍，走路買菜的婦人在穿越斑馬線時，大貨車疑因視線死角，未發現婦人身影而直接撞上，造成婦人死亡，肇事原因釐清中；25日芬園鄉大彰路五段發生一起機車自撞的嚴重事故，消防人員趕往現場發現1名20歲男性騎士倒臥路邊，其所騎乘的紅牌重機則倒在車道上，車體嚴重受損，男子已無氣息當場OHCA，經急救後仍因傷重宣告不治。

有鑑於連2天發生死亡車禍，彰化警分局從26日起至28日展開交通大執法，將轄區的139線、彰南路、彰興路、金馬路與花壇省道台一線中山路列為重點取締路段，針對超速、闖紅燈等項目加強取締。今天傍晚5點統計，總共在3天當中取締高達92件交通違規，其中139線超速36件，另外攔查大型車違規26件、闖紅燈等重大違規30件。

員警持測速槍在139線取締超速。（警方提供）

彰化警分局3天攔查大型車違規26件。（警方提供）

