    首頁 > 社會

    女校長與男師肢體衝突被起訴 台中市教育局回應了

    2026/01/28 20:11 記者蔡淑媛／台中報導
    女校長與男老師發生拉扯，搶減課名單，校長接到課椅、摔倒在地。（民眾提供）

    女校長與男老師發生拉扯，搶減課名單，校長接到課椅、摔倒在地。（民眾提供）

    台中市一所小學去年9月發生女校長與男老師肢體衝突，雙方拉扯搶名單，女校長疑似被老師出腳跘倒，造成頭部血腫，老師則提告強制罪和傷害罪，檢方近日偵結起訴。教育局說，尊重司法流程，但因案涉地檢署提起公訴一節，將依據國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法第2條規定召開審查小組審議，依審議結果辦理。

    當時男老師認為校方減課時數不公，拍攝僅供閱覽的減課老師名單，女校見制止不成，要索回名單，雙方發生拉扯，女校長疑似被老師出腳跘倒，造成頭部血腫，男老師則則指控校長倒地後夾他的腳，就醫驗傷，報警控告強制與傷害，通報市府職場性騷。這起事件當時在校園議論紛紛，校方也發聲明譴責暴力。

    檢方近日偵結認為，女校長在同一地點、密切時間連續舉動被控傷害、強制罪，為想像競合犯，從一重以傷害罪起訴，但不構成性騷擾要件，則不起訴。

    對於被起訴，校長說，尊重司機流程及進度，相關事件不會影響學校運作，也不影響校務推動，皆如常進行，老師教學及業務都依法、依規辦理。

    女校長「剪刀腳」阻男老師拿文件 被依「這2罪」起訴

