    首頁 > 社會

    偵查佐查個資助地下錢莊追債 一審收賄無罪二審逆轉重判10年半

    2026/01/28 19:45 記者張文川／台北報導
    楊梅偵查佐收賄查個資助地下錢莊追債，二審逆轉重判10年半。（資料照）

    楊梅偵查佐收賄查個資助地下錢莊追債，二審逆轉重判10年半。（資料照）

    桃園市楊梅警分局偵查隊時任偵查佐吳浩宇，2019以偵辦案件私自查詢簡姓男子個資，洩漏給經營養生館及地下錢莊的陳姓業者助其追債，且吳與陳男間有30萬元匯款往來，桃園地檢署依收賄、洩密罪嫌起訴；一審桃園地院認定沒有行收賄對價，貪污判無罪，僅依違反個人資料保護法罪判刑1年2月徒刑；檢、辯皆上訴，高等法院逆轉認定吳員貪污，依違背職務收賄罪重判10年6月、褫奪公權5年，沒收賄款5萬8910元，個資法罪維持1年2月徒刑。可上訴。

    陳姓業者的交付賄賂罪，一審時也獲判無罪，只依2件重利罪併判拘役80天得易科罰金，二審也改判交付賄賂罪有罪，但因偵查期間主動供出案情，判處免刑，重利罪維持拘役80日。

    判決指出，吳浩宇於2018年調派至楊梅分局擔任偵查佐，因職務關係結識陳姓業者，雙方往來密切，隔年4月吳員以偵辦案件名義，登入警政知識聯網系統查詢簡姓男子戶籍、身分證影像照片及入出境紀錄，洩漏給陳男用以追債。

    檢方另查出吳員曾匯款30萬元給陳男，陳男供稱是吳浩宇入股他的地下錢莊，收取每月3％到5％利潤，但須協助查詢欠債失聯者的戶役政資料及入出境紀錄等。吳浩宇辯稱，只是投資陳男在高雄美濃種植經濟作物，否認入股地下錢莊收取紅利。

    後來吳員有意買房，向陳男要求取回投資款及利息，雙方鬧得不愉快而交惡，不久吳員就被檢舉欺負養生館女服務生，檢警追查時發現吳、陳間有金錢往來關係，以及吳員違法查詢個資洩密給陳等內情，檢方分依行收賄、洩密等罪嫌起訴2人。

    桃園地院一審認定，吳浩宇查詢個資洩漏給陳男，違反個資法明確，洩密罪被刑度較重的個資法罪吸收，而雙方金錢往來尚無積極證據認定吳違背職務行為或對價，因此依非法利用個人資料罪，判處吳員1年2月徒刑，貪污罪方面判無罪。

    檢、辯皆提出上訴，高等法院28日判決撤銷吳收受賄賂、陳交付賄賂的無罪判決，改認定有罪，判吳10年6月有期徒刑、褫奪公權5年，沒收未扣案的5萬8910元不法所得，陳雖也改判有罪，但免刑。判決理由尚未公布。

