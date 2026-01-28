初見面就硬上！害女網友墮胎還辯「身體很誠實」 噁男下場曝

張姓男子性侵初次見面女網友，台中高分院近日改判張男有期徒刑2年、緩刑4年。（資料照）

台中市一名張姓男子，前年透過交友軟體結識女網友，初次見面便以「想喝酒怕酒駕」、「有旅館優惠券」為由，將對方載往汽車旅館，期間無視女子多次拒絕，仍強行發生性行為，甚至導致女子事後懷孕並墮胎，案件歷經審理，台中高分院二審近日改判張男有期徒刑2年、緩刑4年。

經查，張男於2024年5月22日凌晨與女子相約在便利商店見面後，先前往中央公園，隨後再將女子載往西屯區某汽車旅館，兩人進入房間後，女子多次明確表達拒絕，但張男仍在近1個半小時內，兩度違反對方意願發生性行為，期間女子曾透過通訊軟體向友人求救，事後由友人協助離開並報警處理。

請繼續往下閱讀...

一審審理時，張男否認犯行，辯稱雙方為合意性交，甚至聲稱女子雖口頭說「不要」，但「身體很誠實」，相關說詞遭法官認定毫無依據，不予採信，台中地院認為張男行為已嚴重侵害性自主權，依強制性交罪判處有期徒刑3年。

檢方不服判決上訴，指出張男犯後態度惡劣、毫無悔意，且被害女子因事件懷孕、墮胎，身心受創嚴重，原審量刑過輕，請求加重刑責，不過二審期間，張男以100萬元與被害人達成和解，對方亦同意給予緩刑。

台中高分院認為，張男雖犯行成立，但已積極賠償並彌補損害，犯罪手段未達極度暴力程度，改判有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間須接受保護管束並完成法治教育課程，全案仍可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法