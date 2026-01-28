為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    初見面就硬上！害女網友墮胎還辯「身體很誠實」 噁男下場曝

    2026/01/28 18:33 記者許國楨／台中報導
    張姓男子性侵初次見面女網友，台中高分院近日改判張男有期徒刑2年、緩刑4年。（資料照）

    張姓男子性侵初次見面女網友，台中高分院近日改判張男有期徒刑2年、緩刑4年。（資料照）

    台中市一名張姓男子，前年透過交友軟體結識女網友，初次見面便以「想喝酒怕酒駕」、「有旅館優惠券」為由，將對方載往汽車旅館，期間無視女子多次拒絕，仍強行發生性行為，甚至導致女子事後懷孕並墮胎，案件歷經審理，台中高分院二審近日改判張男有期徒刑2年、緩刑4年。

    經查，張男於2024年5月22日凌晨與女子相約在便利商店見面後，先前往中央公園，隨後再將女子載往西屯區某汽車旅館，兩人進入房間後，女子多次明確表達拒絕，但張男仍在近1個半小時內，兩度違反對方意願發生性行為，期間女子曾透過通訊軟體向友人求救，事後由友人協助離開並報警處理。

    一審審理時，張男否認犯行，辯稱雙方為合意性交，甚至聲稱女子雖口頭說「不要」，但「身體很誠實」，相關說詞遭法官認定毫無依據，不予採信，台中地院認為張男行為已嚴重侵害性自主權，依強制性交罪判處有期徒刑3年。

    檢方不服判決上訴，指出張男犯後態度惡劣、毫無悔意，且被害女子因事件懷孕、墮胎，身心受創嚴重，原審量刑過輕，請求加重刑責，不過二審期間，張男以100萬元與被害人達成和解，對方亦同意給予緩刑。

    台中高分院認為，張男雖犯行成立，但已積極賠償並彌補損害，犯罪手段未達極度暴力程度，改判有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間須接受保護管束並完成法治教育課程，全案仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播