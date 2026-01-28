為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    上任先拜城隍 澎湖縣警察局長林樹國率員參拜

    2026/01/28 18:27 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府警察局長林樹國率員參拜馬公城隍廟。（馬公城隍廟提供）

    澎湖縣政府警察局長林樹國率員參拜馬公城隍廟。（馬公城隍廟提供）

    馬公城隍有「地下縣長」之稱，掌管澎湖全境地下秩序，澎湖縣政府警察局長林樹國率副局長施秀宜、沈建仁，偕同一級主管共31人，今（28）日參拜馬公城隍廟，向境主靈應侯虔誠祈福，祈求地方治安平穩、民眾平安順心。

    城隍信仰自古即有「明察善惡、庇佑蒼生」之意，並有地下縣太爺之稱，正如警察同仁在崗位上日夜付出，默默守護社會安定，讓民眾能安心生活，城隍爺主管陰間秩序，警察則負責陽間治安，兩者之間有異曲同工之妙，因此警察局長履新首要業務，就是參拜城隍爺，祈求地方平安、國泰民安。

    警察同仁長年站在守護社會治安的第一線，不分晝夜肩負維護社會秩序、守護百姓性命財產的重要使命，與城隍爺秉持公正無私、護佑地方的精神不謀而合。此次參拜城隍廟，不僅是新任警察局長對澎湖傳統信仰的敬重，更象徵率領警察團隊守護百姓、為民服務的初心與信念。

    馬公城隍廟董事長顏嘉弘偕董監事，感謝警察局各級長官與同仁，長期以來為澎湖地方的付出，也誠摯感謝警察局各級長官與同仁的辛勞奉獻，祈願城隍爺庇佑警察同仁執勤平安、任務順利，持續為澎湖守住平安與正義，同時也保佑澎湖治安穩定，民眾都能安居樂業。

    馬公城隍廟董事長顏嘉弘致贈禮物給林樹國。（馬公城隍廟提供）

    馬公城隍廟董事長顏嘉弘致贈禮物給林樹國。（馬公城隍廟提供）

