鼓棒敲GG！國小音樂老師凌虐小五童 二審打3折改判賠217萬元

台北市某公立小學劉姓男音樂教師，8年前對一名5年級男童施虐，多次用鼓棒敲打男童頭、臉、小腿甚至打傷生殖器，得知男童告訴父母後，再施以更嚴厲的辱罵、恫嚇；劉男刑事已被依妨害幼童發育罪判刑4年半定讞入監服刑；家長提民事求償，一審台北地院判劉男應賠償677萬餘元；劉男上訴，二審高等法院認定一審所定慰撫金過高，今天大減改判劉應賠償217萬8062元。可上訴。

判決指出，劉姓男師2018年起擔任該國小的音樂及聽覺藝術課專任教師，多次在音樂教室凌虐5年級男童，且在得知男童向父母透露老師虐打後，辱罵並恫嚇男童稱：「如果你回去敢跟爸媽說，你就死定了」，導致男童不敢告訴父母實情。

男童感到孤立無援，致身心產生變化，出現頭暈、腹痛、持續腹瀉，父母帶他去醫院就診也沒結論，升上6年級後更是嚴重，多次在班上、家中反覆暈厥等精神解離症狀，且不斷尖叫求饒彷佛重回遭虐情境；經醫院診斷，確認為長期遭虐後的創傷後壓力症候群，父母才知兒子在校確實遭虐，決定提告。

北院刑事庭審理時，男童親筆寫信給法官，說明案發後的處境，被虐陰影始終揮之不去、惡夢連連，幾乎沒睡過好覺，耳中都是被劉老師辱罵的聲音，根本無法專心思考和上學，不能像同學一樣開心上學。刑事方面，歷審都認定劉男虐童事證明確，判處4年6月刑，2024年9月判決定讞，劉男已發監執行。

男童與父母提民事求償共731萬元餘元，一審北院法官認為男童身心俱受創，迄未痊癒，其身心疾病與劉男的施虐行為有因果關係，判劉應賠男童477萬餘元、父母各100萬元慰撫金，共677萬多元。

劉男上訴，高院今天宣判，認為劉男故意侵害男童的身體健康，應負起賠償之責。男童所受痛苦與衝擊甚大，父母與他的情感依附甚深，事發後長期照料男童，勞心費力程度可觀，且須肩負對其情緒支持及反覆陪同就醫，家長的非財產損失亦屬重大。

法官調查，男童經長期診治，生活與學業表現近期方見穩定，父母承擔照料的心理壓力稍獲舒緩，一審未考量到一家人的現況，所判的慰撫金過高，因此酌減精神慰撫金額，並扣除已領取的該國小40萬元國賠金，改判劉男應賠償男童117萬餘元、父母各50萬元。全案仍可上訴。

