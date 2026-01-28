為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    三寶媽當藥頭辯「支援」沒賺錢 法官狠打臉：判16年！

    2026/01/28 18:12 記者顏宏駿／彰化報導
    柯女網路賣餅乾，變當起藥頭，被判刑16年。毒品示意圖。（資料照）

    彰化一名扶養3名小孩的柯姓媽媽當起藥頭，認識20年的好友陳男前來買毒，她給對方賒帳1.2萬元，雙雙被警查獲。柯女落網時坦承販賣毒品，但審理時又改口「支援」而非販賣、沒賺半毛錢，法官認為，被告經濟拮据，高價取得毒品，不可能大方送，加上供詞反覆，因此判處16年有期徒刑，全案仍可上訴。

    判決書指出，去年一月間，彰化警方在陳男住處搜到16包海洛因、1包甲基安非他命，陳男坦承裡面只有1包海洛因（1.87公克）和1包安非他命（3.75公克）用賒帳方式向柯女購買，其餘都是柯女的，他稱，海洛因價格為7500元、安非他命4500元，都用賒帳取得。

    警方隨即前往柯女住處搜索，柯女辯稱，自己因即將要開刀、止痛，向名為「阿物」的人購買5萬元、20公克的海洛因，2萬5000元、40公克的安非他命。該案審理時，柯女改口說，她沒有「販賣」而是「贈送」，送出去就不打算收回，陳男是她20年的好朋友，全身是傷到她住處要她「支援」一些毒品止痛，她就「支援」出去；陳男說，雙方的交易是現場談定，價錢是柯女開的，這是行情價，柯女願意給他賒1萬2000元，但他後來又改口說，「沒有賒帳」，是柯女要送他的。

    柯女說，自己有3個小孩要扶養，每月要向相關單位領取1萬3000元的教育補助金，自稱每月做餅乾在網路販售，收入才1萬多元，她用賣餅乾的錢去買毒品。

    法官表示，被告和買家供詞反覆，其經濟拮据，連小孩的教育金都要申請補助，高價買來的毒品，怎可能大方的送給陳男，所辯不足採信。其次，買家陳男應知販賣毒品滋事體大，事涉重罪，當自己被查獲時，不得不指出情同姊弟的被告涉入，之後又改口以「賒帳」迴護被告，其證詞不足採信。被告因販賣第一級毒品，處有期徒刑16年。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

