為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女校長「剪刀腳」阻男老師拿文件 被依「這2罪」起訴

    2026/01/28 18:03 記者陳建志／台中報導
    台中趙姓校長和學校陳姓老師因搶文件拉扯被起訴。（資料照）

    台中趙姓校長和學校陳姓老師因搶文件拉扯被起訴。（資料照）

    台中市趙姓國小女校長去年9月在學校召開會議，陳姓男老師要求查閱減授課名單，持手機翻拍，趙女出手想拿回文件，不小心跌落在地，撞倒數張椅子，抬起雙手、雙腳以「剪刀腳」方式夾住陳男右腳，阻止他前進，造成陳男右小腿、右髖挫傷併肌肉拉傷，陳男提告，趙女否認犯行，台中地檢署近日依傷害、強制罪將她起訴。

    中檢起訴指出，趙姓校長召開課程發展委員會會議，陳姓老師要求查閱減授課名單，持手機翻拍，趙女出言制止，要收回文件，陳姓教師持部分文件轉身想離開。趙女右手抓住陳男拿文件的右手臂，陳男右手舉高防止趙女拿回，趙女抓著陳男，踩到陳男的腳，隨著他的重心往前傾，走道一側放置桌椅，一側為牆壁，空間狹小，趙女重心不穩跌落在地，撞倒數張椅子，陳男右手順勢脫離。

    趙女抬起雙手、雙腳夾住陳男右腳，阻止他前進，陳男拖著趙女往前跨步，趙女雙腳夾住陳男，轉向面向地板，經旁人口頭制止，趙女放開陳男，起身搶走陳男手中文件。陳男右小腿、右髖挫傷併肌肉拉傷，憤而提告。

    校長趙女在偵查中矢口否認犯行，辯稱是要取回學校文件，自己已經摔倒，從影片上可以看出自己是被陳男拿文件的那隻手高處往下甩，最後已經被勾住絆住，當時因往前跌倒，為了要找一個地方站起來，陳男就剛好站在那個地方，自己並沒有夾住他。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播