女校長「剪刀腳」阻男老師拿文件 被依「這2罪」起訴

台中趙姓校長和學校陳姓老師因搶文件拉扯被起訴。（資料照）

台中市趙姓國小女校長去年9月在學校召開會議，陳姓男老師要求查閱減授課名單，持手機翻拍，趙女出手想拿回文件，不小心跌落在地，撞倒數張椅子，抬起雙手、雙腳以「剪刀腳」方式夾住陳男右腳，阻止他前進，造成陳男右小腿、右髖挫傷併肌肉拉傷，陳男提告，趙女否認犯行，台中地檢署近日依傷害、強制罪將她起訴。

中檢起訴指出，趙姓校長召開課程發展委員會會議，陳姓老師要求查閱減授課名單，持手機翻拍，趙女出言制止，要收回文件，陳姓教師持部分文件轉身想離開。趙女右手抓住陳男拿文件的右手臂，陳男右手舉高防止趙女拿回，趙女抓著陳男，踩到陳男的腳，隨著他的重心往前傾，走道一側放置桌椅，一側為牆壁，空間狹小，趙女重心不穩跌落在地，撞倒數張椅子，陳男右手順勢脫離。

趙女抬起雙手、雙腳夾住陳男右腳，阻止他前進，陳男拖著趙女往前跨步，趙女雙腳夾住陳男，轉向面向地板，經旁人口頭制止，趙女放開陳男，起身搶走陳男手中文件。陳男右小腿、右髖挫傷併肌肉拉傷，憤而提告。

校長趙女在偵查中矢口否認犯行，辯稱是要取回學校文件，自己已經摔倒，從影片上可以看出自己是被陳男拿文件的那隻手高處往下甩，最後已經被勾住絆住，當時因往前跌倒，為了要找一個地方站起來，陳男就剛好站在那個地方，自己並沒有夾住他。

